1 . Tag Region Krüger Nationalpark Am frühen Morgen verlassen Sie die Weltmetropole Johannesburg und fahren in die Provinz der aufgehenden Sonne, Limpopo. Die Reise führt durch den malerischen Ort Dullstroom. Im Laufe des Nachmittags treffen Sie in Ihrer Lodge ein. Sie erleben bereits die erste Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug. Erkunden Sie mit einem ausgebildeten Ranger dieses tierreiche Gebiet. Übernachtung Makalali Main Lodge o.ä.

2 . Tag Panoramaroute Nach einer frühmorgendlichen Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug und einem ausgiebigen Frühstück in der Lodge verlassen Sie Makalali und fahren entlang der Panoramaroute. Unterwegs besuchen Sie verschiede Aussichtspunkte am Blyde River Canyon, wie zum Beispiel den Three Rondavels, die Bourke’s Luck Potholes oder dem God’s Window. Übernachtung ANEW Resort Hazyview o.ä.

3 . Tag Eswatini (Swaziland) Heute verbringen Sie den Morgen im bekannten und tierreichen Krüger Nationalpark. Von Ihrem geschlossenen Reisefahrzeug aus haben Sie die Gelegenheit, die Weitläufigkeit des Reservats zu erleben und dabei nach vielen heimischen Tier- und Pflanzenarten Ausschau zu halten. Am Nachmittag überqueren Sie die Grenze des Königreichs Eswatini. Sie erleben ein unvergleichbares Landschaftsbild mit vielen Aussichtspunkten. Geniessen Sie die Weitsicht über das grüne Tal. Gegen Abend erreichen Sie Ihre Unterkunft. Sie haben noch Zeit sich frisch zu machen bevor ein köstliches Abendessen auf Sie wartet. Übernachtung Mantenga Lodge o.ä.

4 . Tag St. Lucia Nach dem Frühstück besuchen Sie die lokale Swazi Kerzen Fabrik sowie den Kunstmarkt. Gönnen Sie sich ein Souvenir aus Eswatini. Am späten Nachmittag erreichen Sie St. Lucia, ein hübscher Ort in der Region von KwaZulu-Natal. Die Landschaft besticht mit ihrer tropischer Vegetation, dem warmen Indischen Ozean und einem Reichtum an wilden Tieren. Übernachtung Forest Lodge o.ä.

5 . Tag Durban Auf einer morgendlichen Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug erleben Sie die Tiere im iSimangaliso Wetland Park. Auf der anschliessenden Bootstour treffen Sie auf viele Flusspferde, Krokodile und eine ausgeprägte Vogelwelt. Weiterreise entlang des Indischen Ozeans nach Durban. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.