Highlights of Southern Africa ab Kapstadt

1-4 . Tag Kapstadt Ankunft in Kapstadt. Die pulsierende Metropole befindet sich an einer unvergleichlichen Lage zwischen dem Tafelberg und der Tafelbucht. Zu Recht zählt Kapstadt zu den schönsten Städten der Welt. Das Cape Cadogan liegt im Zentrum von Kapstadt. In nächster Umgebung befinden sich viele Restaurants, Bars und Shops. Zur Erholung steht ein Spa, ein Fitnessbereich, und ein Pool im Innenhof zur Verfügung. Auf einer privat geführten Tour entdecken Sie die Schönheiten Kapstadts. Sie besuchen den eindrucksvollen Hausberg von Kapstadt, den majestätischen Tafelberg (wetterabhängig/ fakultativ). Von hier bietet sich Ihnen ein traumhafter Ausblick auf die Stadt, die Umgebung und die Küste. Anschliessend führt die Tour ins bunte «Cape Malay» Quartier. Minarette und pastellfarbene Häuser prägen das Bild der im späten 18. Jahrhundert entstandenen Wohngegend. Im Anschluss entdecken Sie die pulsierende Innenstadt sowie das bekannte «Castle of Good Hope». Ein privat geführter Ausflug zum atemberaubenden Kap der Guten Hoffnung steht ebenfalls auf dem Programm, ein absolutes Highlight bei einem Aufenthalt in Kapstadt. Sie reisen via den bekannten Botanischen Garten von Kirstenbosch an das berühmte Kap. Das Kap der Guten Hoffnung ist der südwestlichste Punkt auf dem afrikanischen Kontinent. Unterwegs halten Sie bei der Pinguin-Kolonie (fakultativ) in Boulders Beach, bevor die Rückfahrt nach Kapstadt entlang einer der berühmtesten Panoramastrassen dieser Welt erfolgt, dem Chapman’s Peak Drive (wetterabhängig). Es bieten sich Ihnen immer wieder fantastische Ausblicke auf die wunderschöne Küstenlandschaft und den Ozean. Übernachtungen Cape Cadogan o.ä.

5 . Tag Windhoek Heute fliegen Sie von Kapstadt ins benachbarte Namibia. Je nach Ankunftszeit haben Sie Zeit, Namibias Hauptstadt individuell zu entdecken. Übernachtung Olive Exclusive All-Suite Hotel o.ä.

6-8 . Tag Sossusvlei Nach einem Transfer zum Stadtflughafen Eros reisen Sie mit einem Kleinflugzeug weiter nach Seseriem und per Strassentransfer zu Ihrer Unterkunft. Das Little Kulala liegt nur wenige Kilometer vom Eingangstor zum Sossusvlei entfernt. Am zweiten Tag unternehmen Sie eine ganztägige Tour nach Sossusvlei - zu den mächtigsten und höchsten Sanddünden der Welt. Die Lodge liegt auf einem privaten Grundstück und hat eine Fläche von 37 000 ha. Von der Unterkunft aus profitieren Sie von einem direkten Zugang zum Park, womit bei einem geführten Ausflug zu den Dünen sehr viel Zeit eingespart werden kann. Die luxuriösen Zimmer beim Little Kulala sind äusserst modern eingerichtet und verfügen über einen priaten Plungepool sowie ein Sleep-out Deck, welches zum Schlafen unter den Sternen einlädt. Übernachtungen Little Kulala o.ä.

9 . Tag Windhoek Region Im Laufe des Tages fahren Sie zum Flugfeld in Seseriem und fliegen zurück nach Windhoek, wo Sie beim Stadtflughafen Eros landen. Per Transfer fahren Sie zu Ihrer Unterkunft. Übernachtung Gmunder Lodge o.ä.

10-11 . Tag Victoria Falls Heute fliegen Sie von Windhoek weiter nach Victoria Falls zu Ihrer nächsten Unterkunft. Am nächsten Tagen haben Sie die Möglichkeit, die spektakulären Victoria Fälle, wo der Zambezi 110 Meter tief in eine Schlucht stürzt, zu besuchen. Der Sprühnebel bietet ein ganz besonderes Naturschauspiel, wenn sich darin je nach Sonnenlicht ein Regenbogen widerspiegelt. Ihre Unterkunft ist von einem Naturschutzgebiet umgeben und liegt unweit von den Fällen entfernt. Von der Hotelterrasse aus hat man einen schönen Blick auf das Wasserloch. Im Restaurant werden hervorragende Speisen serviert und leckere Drinks für den Sundowner gemixt. Übernachtung Stanley & Livingstone o.ä.

12-14 . Tag Okavango Delta Frühmorgens fliegen Sie von Victoria Falls weiter nach Botswana. Sie landen in Maun, von wo Sie per Kleinflugzeug weiter ins bekannte Okavango Delta fliegen. Während des Fluges bietet sich Ihnen ein fantastischer Ausblick auf die unzähligen Wasserwege des grössten Binnendeltas der Welt. Diese Region gehört ebenfalls zum Weltnaturerbe der UNESCO. Das Wechselspiel aus jährlicher Überflutung und Regenzeit sorgt dafür, dass das Okavango-Delta permanent mit Wasser versorgt ist. Dies bietet die Lebensgrundlage für die grosse Artenvielfalt an Tieren. Ihre Unterkunft liegt in einer privaten Konzession im Delta. Das Vumbura Plains Camp verfügt lediglich über 14 exklusive und luxuriöse Zelt-Suiten, die in völliger Harmonie in die umliegende Wildnis eingegliedert sind. Beobachten Sie die vielfältige Tierwelt auf den Pirschfahrten im 4x4 Fahrzeug, unternehmen Sie Buschwanderungen zusammen mit Ihrem Guide oder gleiten Sie im Mokoro (Einbaumkanu/saisonal) lautlos über das Wasser. Das Vumbura Plains Camp gehört zum bekannten Safari-Unternehmen Wilderness Safaris, welches eine Politik von Naturschutz durch Tourismus verfolgt. Übernachtungen Vumbura Plains Camp o.ä.

15 . Tag Maun Nach einer frühmorgendlichen Pirschfahrt verlassen Sie die bezaubernde Wildnis und fliegen zurück nach Maun. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.