1-2 . Tag Kapstadt Die Teilnehmer treffen sich am ersten Tag um 13:00 Uhr beim aha Harbour Bridge Hotel & Suites in Kapstadt. In den nächsten Tagen besteigen Sie den Tafelberg (wetterabhängig) und machen eine Fahrt ans Kap der Guten Hoffnung. Übernachtungen Kapstadt.

3 . Tag Westküste Sie starten die Fahrt durch das Swartland und weiter entlang der Westküste ins Namaqualand. Diese Region beeindruckt vor allem im September durch die Farbenpracht der Wildblumen. Übernachtung West Coast.

4-5 . Tag Oranje River Heute überqueren Sie die Grenze nach Namibia. Auf dem spektakulären Oranje Fluss steht eine Kanutour auf dem Programm. Übernachtung Oranje River.

6 . Tag Fish River Canyon Ihr Tagesziel ist der Fish River Canyon. Die einzelnen Aussichtspunkte bieten eine beeindruckende Sicht in den zweitgrössten Canyon der Welt. Anschliessend Weiterfahrt in die Namib-Wüste. Übernachtung Namib Wüste.

7 . Tag Namib Wüste Heute erleben Sie die Wüste auf einer geführten Fahrt hautnah. Übernachtungen Namib Wüste.

8 . Tag Sossusvlei Heute früh besteigen Sie die Sossusvlei Dünen, die höchsten Dünen der Welt. Anschliessend Fortsetzung der Reise nach Solitaire. Übernachtung Sossusvlei.

9-10 . Tag Swakopmund Nach einer Fahrt durch den Kuiseb Canyon erreichen Sie das Küstenstädtchen Swakopmund. Es stehen Ihnen diverse fakultative Aktivitäten wie Quad-Biking, Bootstouren, Sandboarden oder Parasailing zur Verfügung. Übernachtungen Swakopmund.

11 . Tag Spitzkoppe Sie fahren entlang der Skelettküste und erreichen die Robbenkolonie von Cape Cross. Anschliessend führt Sie die Reise landeinwärts in die Region der Spitzkoppe. Übernachtung Spitzkoppe.

12-13 . Tag Etosha Nationalpark Heute fahren Sie durch die Tore des Etosha Nationalparks. Es stehen mehrere Pirschfahrten auf dem Programm. Übernachtung Etosha.

14 . Tag Zambezi-Region Sie verlassen den Etosha Nationalpark und fahren Richtung Norden in die Zambezi-Region. Übernachtung Zambezi Region.

15-16 . Tag Okavango Delta Heute geht Ihre Reise weiter ins Okavango Delta, wo Sie die Gegend im Mokoro (Einbaumkanu) oder zu Fuss entdecken. Übernachtungen Okavango Delta.

17 . Tag Maun Heute Morgen geht es per Mokoro und

Motorboot zurück zum Fahrzeug und

zurück nach Maun. Übernachtung Maun.

18 . Tag Makgadikgadi Nach einem entspannten Morgen in Maun, setzen Sie die Reise fort durch die grosse Makgadikgadi Salzpfanne, wo Sie Ihre nächste Nacht verbringen. Übernachtung Makgadikgadi.

19 . Tag Chobe Nationalpark / Victoria Fälle Heute fahren Sie durch den tierreichen Chobe Nationalpark im Norden Botswanas, wo Sie eine Bootstour auf dem Chobe Fluss unternehmen. Gegen Abend erreichen Sie Victoria Falls. Übernachtung Victoria Falls.

20 . Tag Victoria Falls Victoria Falls bietet unzählige Aktivitäten wie River Rafting, Bungee Jumping, Rundflüge und wird zurecht die «Abenteuer- Stadt» von Afrika genannt (optional). Übernachtung Victoria Falls.

21 . Tag Hwange Nationalpark Heute geht die Reise zurück in die Wildnis zum Hwange Nationalpark. Im Fahrzeug oder bei einer Buschwanderung können Sie die Tiere und Natur geniessen. Übernachtung Hwange.

22 . Tag Matobo Nationalpark Weiter geht die Fahrt Richtung Süden, vorbei an der Stadt Bulawayo zum Matobo Hills Nationalpark. Übernachtung Matobo Hills.

23 . Tag Limpopo Heute fahren Sie weiter südlich über die Grenze nach Südafrika. Übernachtung Limpopo Valley.

24 . Tag Johannesburg Ende der Reise am späten Nachmittag in Johannesburg.