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4-Länder Abenteuer ab Kapstadt

Kombination Südafrika, Namibia, Botswana und Zimbabwe. Eine Drifters-Rundreise für Junge und Junggebliebene bei welcher Abenteuer und Naturerlebnis im Vordergrund stehen.

Reisedaten Camping-Variante
Jeden Samstag

Reisedaten Unterkunkts-Variante
2024: 14.11., 12.12.
2025: 09.01., 06.02., 06.03., 03.04., 01.05., 29.05., 26.06., 24.07., 21.08., 18.09., 16.10.
4-Länder Abenteuer ab Kapstadt
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights:
-
Icon calendar 24 Tage / 23 Nächte

Reiseprogramm

1-2. Tag Kapstadt

Die Teilnehmer treffen sich am ersten Tag um 13:00 Uhr beim aha Harbour Bridge Hotel & Suites in Kapstadt. In den nächsten Tagen besteigen Sie den Tafelberg (wetterabhängig) und machen eine Fahrt ans Kap der Guten Hoffnung. Übernachtungen Kapstadt.

3. Tag Westküste

Sie starten die Fahrt durch das Swartland und weiter entlang der Westküste ins Namaqualand. Diese Region beeindruckt vor allem im September durch die Farbenpracht der Wildblumen. Übernachtung West Coast.

4-5. Tag Oranje River

Heute überqueren Sie die Grenze nach Namibia. Auf dem spektakulären Oranje Fluss steht eine Kanutour auf dem Programm. Übernachtung Oranje River.

6. Tag Fish River Canyon

Ihr Tagesziel ist der Fish River Canyon. Die einzelnen Aussichtspunkte bieten eine beeindruckende Sicht in den zweitgrössten Canyon der Welt. Anschliessend Weiterfahrt in die Namib-Wüste. Übernachtung Namib Wüste.

7. Tag Namib Wüste

Heute erleben Sie die Wüste auf einer geführten Fahrt hautnah. Übernachtungen Namib Wüste.

8. Tag Sossusvlei

Heute früh besteigen Sie die Sossusvlei Dünen, die höchsten Dünen der Welt. Anschliessend Fortsetzung der Reise nach Solitaire. Übernachtung Sossusvlei.

9-10. Tag Swakopmund

Nach einer Fahrt durch den Kuiseb Canyon erreichen Sie das Küstenstädtchen Swakopmund. Es stehen Ihnen diverse fakultative Aktivitäten wie Quad-Biking, Bootstouren, Sandboarden oder Parasailing zur Verfügung. Übernachtungen Swakopmund.

11. Tag Spitzkoppe

Sie fahren entlang der Skelettküste und erreichen die Robbenkolonie von Cape Cross. Anschliessend führt Sie die Reise landeinwärts in die Region der Spitzkoppe. Übernachtung Spitzkoppe.

12-13. Tag Etosha Nationalpark

Heute fahren Sie durch die Tore des Etosha Nationalparks. Es stehen mehrere Pirschfahrten auf dem Programm. Übernachtung Etosha.

14. Tag Zambezi-Region

Sie verlassen den Etosha Nationalpark und fahren Richtung Norden in die Zambezi-Region. Übernachtung Zambezi Region.

15-16. Tag Okavango Delta

Heute geht Ihre Reise weiter ins Okavango Delta, wo Sie die Gegend im Mokoro (Einbaumkanu) oder zu Fuss entdecken. Übernachtungen Okavango Delta.

17. Tag Maun

Heute Morgen geht es per Mokoro und
Motorboot zurück zum Fahrzeug und
zurück nach Maun. Übernachtung Maun.

18. Tag Makgadikgadi

Nach einem entspannten Morgen in Maun, setzen Sie die Reise fort durch die grosse Makgadikgadi Salzpfanne, wo Sie Ihre nächste Nacht verbringen. Übernachtung Makgadikgadi.

19. Tag Chobe Nationalpark / Victoria Fälle

Heute fahren Sie durch den tierreichen Chobe Nationalpark im Norden Botswanas, wo Sie eine Bootstour auf dem Chobe Fluss unternehmen. Gegen Abend erreichen Sie Victoria Falls. Übernachtung Victoria Falls.

20. Tag Victoria Falls

Victoria Falls bietet unzählige Aktivitäten wie River Rafting, Bungee Jumping, Rundflüge und wird zurecht die «Abenteuer- Stadt» von Afrika genannt (optional). Übernachtung Victoria Falls.

21. Tag Hwange Nationalpark

Heute geht die Reise zurück in die Wildnis zum Hwange Nationalpark. Im Fahrzeug oder bei einer Buschwanderung können Sie die Tiere und Natur geniessen. Übernachtung Hwange.

22. Tag Matobo Nationalpark

Weiter geht die Fahrt Richtung Süden, vorbei an der Stadt Bulawayo zum Matobo Hills Nationalpark. Übernachtung Matobo Hills.

23. Tag Limpopo

Heute fahren Sie weiter südlich über die Grenze nach Südafrika. Übernachtung Limpopo Valley.

24. Tag Johannesburg

Ende der Reise am späten Nachmittag in Johannesburg.

Länderkombination 24 Tage ab Kapstadt bis Johannesburg
Im Preis inbegriffen
  • Rundreise gemäss Ausschreibung
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen Camping-Variante: 7x Lodges, 3x Cabins, 13x Camping
  • Übernachtungen Unterkunfts-Variante: 23x Lodges/Cabins/Fixzelte
  • 23 Frühstücke, 18 Mittag-, 17 Abendessen
  • Transfers und Ausflüge gemäss Programm
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
  • Getränke, Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
  • Visumgebühr für Zimbabwe (ca. USD 30)
  • Flughafentransfers
Hinweise
  • Aufgrund eines späten Tourendes empfehlen wir eine Übernachtung nach der Reise
  • Mithilfe beim Kochen/Abwaschen wird erwünscht (Camping)
  • Reisegepäck nur in weichen Taschen erlaubt (20kg)
  • Keine Kinder unter 12 Jahren erlaubt
  • Bei der Camping Variante ist ein Schlafsack mitzubringen

Preise
24 Tage / 23 Nächte Preis auf Anfrage

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