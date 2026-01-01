4-Länder Abenteuer ab Kapstadt
4-Länder Abenteuer ab Kapstadt
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Johannesburg
Highlights:
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24 Tage / 23 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Kapstadt
Die Teilnehmer treffen sich am ersten Tag um 13:00 Uhr beim aha Harbour Bridge Hotel & Suites in Kapstadt. In den nächsten Tagen besteigen Sie den Tafelberg (wetterabhängig) und machen eine Fahrt ans Kap der Guten Hoffnung. Übernachtungen Kapstadt.
3. Tag Westküste
Sie starten die Fahrt durch das Swartland und weiter entlang der Westküste ins Namaqualand. Diese Region beeindruckt vor allem im September durch die Farbenpracht der Wildblumen. Übernachtung West Coast.
4-5. Tag Oranje River
Heute überqueren Sie die Grenze nach Namibia. Auf dem spektakulären Oranje Fluss steht eine Kanutour auf dem Programm. Übernachtung Oranje River.
6. Tag Fish River Canyon
Ihr Tagesziel ist der Fish River Canyon. Die einzelnen Aussichtspunkte bieten eine beeindruckende Sicht in den zweitgrössten Canyon der Welt. Anschliessend Weiterfahrt in die Namib-Wüste. Übernachtung Namib Wüste.
7. Tag Namib Wüste
Heute erleben Sie die Wüste auf einer geführten Fahrt hautnah. Übernachtungen Namib Wüste.
8. Tag Sossusvlei
Heute früh besteigen Sie die Sossusvlei Dünen, die höchsten Dünen der Welt. Anschliessend Fortsetzung der Reise nach Solitaire. Übernachtung Sossusvlei.
9-10. Tag Swakopmund
Nach einer Fahrt durch den Kuiseb Canyon erreichen Sie das Küstenstädtchen Swakopmund. Es stehen Ihnen diverse fakultative Aktivitäten wie Quad-Biking, Bootstouren, Sandboarden oder Parasailing zur Verfügung. Übernachtungen Swakopmund.
11. Tag Spitzkoppe
Sie fahren entlang der Skelettküste und erreichen die Robbenkolonie von Cape Cross. Anschliessend führt Sie die Reise landeinwärts in die Region der Spitzkoppe. Übernachtung Spitzkoppe.
12-13. Tag Etosha Nationalpark
Heute fahren Sie durch die Tore des Etosha Nationalparks. Es stehen mehrere Pirschfahrten auf dem Programm. Übernachtung Etosha.
14. Tag Zambezi-Region
Sie verlassen den Etosha Nationalpark und fahren Richtung Norden in die Zambezi-Region. Übernachtung Zambezi Region.
15-16. Tag Okavango Delta
Heute geht Ihre Reise weiter ins Okavango Delta, wo Sie die Gegend im Mokoro (Einbaumkanu) oder zu Fuss entdecken. Übernachtungen Okavango Delta.
17. Tag Maun
Heute Morgen geht es per Mokoro und
Heute Morgen geht es per Mokoro und
Motorboot zurück zum Fahrzeug und
zurück nach Maun. Übernachtung Maun.
18. Tag Makgadikgadi
Nach einem entspannten Morgen in Maun, setzen Sie die Reise fort durch die grosse Makgadikgadi Salzpfanne, wo Sie Ihre nächste Nacht verbringen. Übernachtung Makgadikgadi.
19. Tag Chobe Nationalpark / Victoria Fälle
Heute fahren Sie durch den tierreichen Chobe Nationalpark im Norden Botswanas, wo Sie eine Bootstour auf dem Chobe Fluss unternehmen. Gegen Abend erreichen Sie Victoria Falls. Übernachtung Victoria Falls.
20. Tag Victoria Falls
Victoria Falls bietet unzählige Aktivitäten wie River Rafting, Bungee Jumping, Rundflüge und wird zurecht die «Abenteuer- Stadt» von Afrika genannt (optional). Übernachtung Victoria Falls.
21. Tag Hwange Nationalpark
Heute geht die Reise zurück in die Wildnis zum Hwange Nationalpark. Im Fahrzeug oder bei einer Buschwanderung können Sie die Tiere und Natur geniessen. Übernachtung Hwange.
22. Tag Matobo Nationalpark
Weiter geht die Fahrt Richtung Süden, vorbei an der Stadt Bulawayo zum Matobo Hills Nationalpark. Übernachtung Matobo Hills.
23. Tag Limpopo
Heute fahren Sie weiter südlich über die Grenze nach Südafrika. Übernachtung Limpopo Valley.
24. Tag Johannesburg
Ende der Reise am späten Nachmittag in Johannesburg.
Länderkombination 24 Tage ab Kapstadt bis Johannesburg
- Rundreise gemäss Ausschreibung
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen Camping-Variante: 7x Lodges, 3x Cabins, 13x Camping
- Übernachtungen Unterkunfts-Variante: 23x Lodges/Cabins/Fixzelte
- 23 Frühstücke, 18 Mittag-, 17 Abendessen
- Transfers und Ausflüge gemäss Programm
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
- Getränke, Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
- Visumgebühr für Zimbabwe (ca. USD 30)
- Flughafentransfers
- Aufgrund eines späten Tourendes empfehlen wir eine Übernachtung nach der Reise
- Mithilfe beim Kochen/Abwaschen wird erwünscht (Camping)
- Reisegepäck nur in weichen Taschen erlaubt (20kg)
- Keine Kinder unter 12 Jahren erlaubt
- Bei der Camping Variante ist ein Schlafsack mitzubringen
Preise
24 Tage / 23 Nächte Preis auf Anfrage