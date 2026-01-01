1 . Tag Johannesburg Nach Ihrer Ankunft in Johannesburg werden Sie per Transfer von einer Vertretung unserer lokalen Agentur zum Hotel gebracht. Übernachtung Protea Hotel Balalaika o.ä.

2 . Tag Region Krüger Nationalpark Sie werden im Hotel abgeholt und fahren zu Ihrer nächsten Unterkunft beim Kruger-Nationalpark. Sie starten die erste Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug. Halten Sie Ausschau nach den «Big 5» und geniessen Sie die unendlichen Weiten und die abwechslungsreiche Gegend. Übernachtung Makalali Main Lodge o.ä.

3 . Tag Panoramaroute Nach einer frühmorgendlichen Pirschfahrt und einem ausgiebigen Frühstück in der Lodge, besichtigen Sie die Höhepunkte entlang der Panoramaroute. Unterwegs besuchen Sie den Blyde River Canyon, Three Rondavels und Bourke’s Luck Potholes. Übernachtung ANEW Resort Hazyview o.ä.

4 . Tag Eswatini (Swaziland) Heute geht die Fahrt in den Krüger Nationalpark. Bei einer Pirschfahrt im geschlossenen Fahrzeug können Sie die Artenvielfalt des Parks entdecken. Anschliessend überqueren Sie die Grenze nach Eswatini. Eine abwechslungsreiche Landschaft erwartet Sie. Übernachtung Matenga Lodge o.ä.

5 . Tag St. Lucia Nach einem ausgiebigen Frühstück besuchen Sie die Swazi Kerzen Fabrik und den Kunstmarkt. Gönnen Sie sich ein handgefertigtes Souvenir als Andenken an das Königreich. Gegen Abend Ankunft in St. Lucia, einem kleinen Ort in der Provinz KwaZulu- Natal. Übernachtung Forest Lodge o.ä.

6 . Tag Durban Nach einer morgendlichen Pirschfahrt im iSimangaliso Wetland Park unternehmen Sie einen Spaziergang, wo Sie Flusspferde, Krokodile und eine Vielfalt an Vögel beobachten können. Anschliessend Weiterfahrt entlang der Küste Richtung Durban. Übernachtung The Capital Pearls Hotel o.ä.

7 . Tag Gqeberha (Port Elizabeth) Transfer zum Flughafen Durban für Ihren Weiterflug nach Gqeberha. Anschliessend Transfer zu Ihrem Hotel, welches direkt am Strand liegt. Lassen Sie den Tag bei einem Spaziergang ausklingen. Übernachtung Southern Sun The Marine o.ä.

8 . Tag Knysna Sie verlassen Gqeberha und fahren entlang der legendären Garden Route. Unterwegs besuchen Sie die Brücke beim Storms River Mouth sowie den Tsitsikamma Wald. Weiterreise nach Knysna. Am Abend geniessen Sie den Sonnenuntergang bei einer Bootsfahrt (wetterabhängig) mit Austernprobe. Übernachtung Protea Hotel Knysna Quays o.ä.

9 . Tag Plettenberg Bay Heute besuchen Sie Plettenberg Bay und erleben eine Fair Trade zertifizierte Oceansafari (wetterabhängig), wobei Sie mit etwas Glück Wale, Delfine und Seelöwen beobachten können (saisonal). Anschliessend besuchen Sie das Quolweni Township. Der Nachmittag steht ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung Protea Hotel Knysna Quays o.ä.

10 . Tag Oudtshoorn Weiter über den Outeniqua Pass erreichen Sie die Straussenhauptstadt Oudtshoorn. Besichtigung der berühmten Tropfsteinhöhlen Cango Caves. Anschliessend erhalten Sie eine Führung auf einer Oliven Farm mit anschliessender Verkostung. Übernachtung Surval Boutique Olive Estate o.ä.

11 . Tag Kapstadt Heute morgen besuchen Sie eine Straussenfarm, wobei Sie bei einer Traktorfahrt über das Farmgelände mehr über diese Vogelart erfahren. Anschliessend geht die Fahrt weiter entlang der bekannten Route 62, durch die Halbwüste Kleine Karoo in die Weingebiete. Auf einem renommierten Weingut kommen Sie in den Genuss einer Weinprobe (nicht inbegriffen). Gegen Abend erreichen Sie die faszinierende Weltmetropole Kapstadt. Übernachtung SunSquare Cape Town City Bowl o.ä.

12 . Tag Kapstadt Entlang der Küste und via den bekannten Chapman’s Peak Drive (wetterabhängig) fahren Sie heute zum Kap der Guten Hoffnung. Geniessen Sie die einzigartige Aussicht auf den endlos scheinenden Ozean. Auf der Rückfahrt besuchen Sie die Boulders Pinguin- Kolonie (nicht inbegriffen). Übernachtung SunSquare Cape Town City Bowl o.ä.

13 . Tag Kapstadt Transfer zum Flughafen von Kapstadt. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.