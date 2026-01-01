Beschreibung

Einleitung Die Unterkunft setzt einen ganz neuen Standard unter den Safari-Unterkünften. Das Noka Camp ist die erste komplett gemeinnützige Luxus-Lodge in Südafrika. Der gesamte Gewinn wird für das Naturschutzgebiet Lapalala und die lokale Bevölkerung verwendet.

Lage Das Camp befindet sich auf einem 30 Meter hohen Felsvorsprung mit atemberaubender Aussicht über den sich unten windenden Fluss Palala im malariafreien Lapalala Wilderness Reserve. Das 48 000 Hektaren grosse Naturschutzgebiet ist Heimat der «Big Five» und besonders bekannt für seine Kalahari-Löwen mit ihren schwarzen Mähnen. Das Reserve liegt 3 Fahrstunden von Johannesburg entfernt.

Angebot Das luxuriöse Camp wartet mit vielen Innovationen auf. Unter anderem lassen sich alle Funktionen im Zimmer über ein iPad steuern und die Sitze im Safarifahrzeug sind beheizt, was in der Winterzeit ein tolles Extra ist. Der Sundowner wird mit exklusiven Getränken, Lachs Canapés, Frühlingsrollen und Cupcakes zelebriert. Das Hauptgebäude, mit Restaurant und separater Lounge mit Bar, bietet einen spektakulären Ausblick. Im Retreat oder in Ihrem Zimmer werden verschiedene Massagen angeboten.



Auf einer erhöhten Plattform in den Baumwipfeln gibt es einen kleinen Fitnessbereich.



Neben den täglichen Pirschfahrten werden Buschwanderungen, Bootstouren, Fischen, Schwimmen im Fluss, Outdoorübernachtungen und «Stargazing» angeboten.