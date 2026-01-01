Das Haupthaus der Lodge liegt direkt neben einem 5 Hektar grossen Wasserloch wo sich Hippos im kühlen Nass tummeln. Von der Holzterrasse rund um das Haupthaus sowie vom erfrischenden Pool aus geniessen die Gäste einen herrlichen Blick auf den See, den Busch und die vorbeiziehende Tierwelt. Die Lodge vermittelt ein typisch afrikanisches Ambiente. Im mehrfach ausgezeichneten Restaurant werden köstliche Speisen zubereitet.



Es stehen eine Vielzahl an Aktivitäten auf dem Programm wie zum Beispiel Pirschfahrten, Besuch einer Erdmännchenfamilie (Kinder ab 8 Jahren erlaubt) oder Sternenbeobachtungen.

Im Spa können Sie sich während der Siesta verwöhnen lassen.



Das Reservat ist Heimat einer Vielzahl an Tieren wie Hippos, Elefanten, Giraffen, Zebras, Büffel und Antilopen.