Buffelsdrift Game Lodge
Oudtshoorn
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie den südafrikanischen Busch im Herzen der Kleinen Karoo auf einer spannenden Safari oder begegnen Sie den aufgeweckten Erdmännchen in den frühen Morgenstunden.
Lage
Die Buffelsdrift Game Lodge befindet sich im Herzen der Kleinen Karoo. Die Lodge liegt nur gerade 6,5 km ausserhalb des Städtchens Oudtshoorn, welches bekannt ist für seine zahlreichen Straussenfarmen. Die Tropfsteinhöhlen Cango Caves sind nur 15 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Haupthaus der Lodge liegt direkt neben einem 5 Hektar grossen Wasserloch wo sich Hippos im kühlen Nass tummeln. Von der Holzterrasse rund um das Haupthaus sowie vom erfrischenden Pool aus geniessen die Gäste einen herrlichen Blick auf den See, den Busch und die vorbeiziehende Tierwelt. Die Lodge vermittelt ein typisch afrikanisches Ambiente. Im mehrfach ausgezeichneten Restaurant werden köstliche Speisen zubereitet.
Im Spa können Sie sich während der Siesta verwöhnen lassen.
Das Haupthaus der Lodge liegt direkt neben einem 5 Hektar grossen Wasserloch wo sich Hippos im kühlen Nass tummeln. Von der Holzterrasse rund um das Haupthaus sowie vom erfrischenden Pool aus geniessen die Gäste einen herrlichen Blick auf den See, den Busch und die vorbeiziehende Tierwelt. Die Lodge vermittelt ein typisch afrikanisches Ambiente. Im mehrfach ausgezeichneten Restaurant werden köstliche Speisen zubereitet.
Es stehen eine Vielzahl an Aktivitäten auf dem Programm wie zum Beispiel Pirschfahrten, Besuch einer Erdmännchenfamilie (Kinder ab 8 Jahren erlaubt) oder Sternenbeobachtungen.
Im Spa können Sie sich während der Siesta verwöhnen lassen.
Das Reservat ist Heimat einer Vielzahl an Tieren wie Hippos, Elefanten, Giraffen, Zebras, Büffel und Antilopen.
Zimmer
Insgesamt verfügt Buffelsdrift über 34 luxuriöse Zeltzimmer welche alle über ein Badezimmer mit Aussendusche verfügen. Die Zelte sind mit Klimaanlage, Minibar und einem Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Kostenloses WIFI ist verfügbar. 9 der Zelte sind direkt am Rande des Wasserlochs erbaut, die Restlichen liegen etwas zurückversetzt im Busch. Die 5 Familienzelte verfügen über ein Hauptzelt und separates Schlafzelt für die Kinder. Alle Zelte bieten eine private Holzterrasse mit Sitzgelegenheit.
Preis auf Anfrage
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