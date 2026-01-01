Dar Zitoune
Taroudant
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt 5 Fahrminuten vom Zentrum entfernt und wird von Schweizern, zusammen mit ihrem marokkanischen Team, mit viel Liebe und Sorgfalt geführt. Der grosse, gepflegte Garten mit seinen Oliven- und Zitrusbäumen ist ein Traum. Schön eingebettet im Garten liegen zwei separate Pools (beheizbar) und ein Jacuzzi mit Sonnenliegen. Des Weiteren verwöhnt das Restaurant die Gäste mit marokkanischer und europäischer Küche, die weit über Taroudant hinaus bekannt ist. Zudem bietet das Hotel einen tollen Wintergarten, eine lauschige Terrasse, eine Bar mit Cheminée und eine Boutique.
Angebot
Das Spa bietet diverse Behandlungen, ein traditionelles Hammam, einen Pool, ein Jacuzzi sowie einen Fitnessraum.
Zimmer
Die Bungalows (35 m2) verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, TV, Minibar, eine Sitzecke sowie eine kleine private Terrasse. Die Junior Suiten (40 m2) und die Senior Suiten sind jeweils grösser. Die einzigartigen Berber-Tents (Zelte) liegen im hinteren Teil des Gartens und sind mit Dusche und TV ausgestattet.
ab CHF 79.– / pro Person
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