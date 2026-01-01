Das Hotel liegt 5 Fahrminuten vom Zentrum entfernt und wird von Schweizern, zusammen mit ihrem marokkanischen Team, mit viel Liebe und Sorgfalt geführt. Der grosse, gepflegte Garten mit seinen Oliven- und Zitrusbäumen ist ein Traum. Schön eingebettet im Garten liegen zwei separate Pools (beheizbar) und ein Jacuzzi mit Sonnenliegen. Des Weiteren verwöhnt das Restaurant die Gäste mit marokkanischer und europäischer Küche, die weit über Taroudant hinaus bekannt ist. Zudem bietet das Hotel einen tollen Wintergarten, eine lauschige Terrasse, eine Bar mit Cheminée und eine Boutique.