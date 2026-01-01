Beschreibung

Einleitung Lediglich 5 Fahrminuten von Taroudant bietet die paradiesische Unterkunft, Mitglied von "Charme & Caractère", einen traumhaften Garten mit üppiger Vegetation, vielen Palmen, wunderschönen Blumen, kleinen Spazierwegen und lauschigen Sitzecken. Die stilvolle Anlage verfügt zudem über eine vorzügliche marokkanische und mediterrane Küche, eine gemütliche Bar, zwei Pools (einer davon beheizbar) sowie eine Boutique.

Angebot Das Spa bietet zwei traditionelle Hammams und eine Auswahl an Massagen an.