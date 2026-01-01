Dar Al Hossoun
Taroudant
Beschreibung
Einleitung
Lediglich 5 Fahrminuten von Taroudant bietet die paradiesische Unterkunft, Mitglied von "Charme & Caractère", einen traumhaften Garten mit üppiger Vegetation, vielen Palmen, wunderschönen Blumen, kleinen Spazierwegen und lauschigen Sitzecken. Die stilvolle Anlage verfügt zudem über eine vorzügliche marokkanische und mediterrane Küche, eine gemütliche Bar, zwei Pools (einer davon beheizbar) sowie eine Boutique.
Angebot
Das Spa bietet zwei traditionelle Hammams und eine Auswahl an Massagen an.
Zimmer
Die stilvollen Unterkünfte sind im Garten verteilt und individuell mit Antiquitäten aus dem Süden Marokkos eingerichtet. Jede Unterkunft ist einzigartig gestaltet und unterschiedlich ausgestattet: mit Minibar, TV, Cheminée, Dusche, einige zusätzlich mit Aussendusche, die meisten mit einer Terrasse etc. Die Unterkünfte sind wie folgt unterteilt: 8 Garden, 6 Junior Suiten zusätzlich mit Nespresso-Maschine und Wohnbereich sowie 4 Superior Suiten auf zwei Etagen verteilt, mit privater Terrasse.
ab CHF 112.– / pro Person
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