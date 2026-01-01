Das Boutique Hotel liegt ca. 30 Fahrminuten ausserhalb von Meknès und wurde von den Architekten Paul Sartres und JB Barian mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Mit der Weinproduktion und den Gärten zählt es 700 Hektaren. Das renommierte Restaurant L'Oliveraie verzaubert mit marokkanischer und internationaler Küche. Im Sommer lädt die Bar/Lounge im Garten, im Winter die gemütliche Lounge mit Cheminée, zu einem guten Glas Wein ein. Des Weiteren bietet es eine Poolanlage und ein tolles Spa inkl. Hammam und Fitnessraum.