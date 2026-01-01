Das Hotel liegt auf einem Hügel, nördlich der Medina und bietet einen wunderschönen Blick über das alte Fès. Die Medina erreicht man in 15 Gehminuten. Das Hotel ist im klassischen Stil eingerichtet und bietet eine grosszügige Terrasse mit traumhaftem Ausblick auf die Stadt, einen Pool, eine Bar, ein französisches und ein marokkanisches à la carte Restaurant, ein Poolrestaurant für mittags und einen marokkanischen Salon. WiFi kostenfrei.