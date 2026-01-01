Les Merinides
Fès
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt auf einem Hügel, nördlich der Medina und bietet einen wunderschönen Blick über das alte Fès. Die Medina erreicht man in 15 Gehminuten. Das Hotel ist im klassischen Stil eingerichtet und bietet eine grosszügige Terrasse mit traumhaftem Ausblick auf die Stadt, einen Pool, eine Bar, ein französisches und ein marokkanisches à la carte Restaurant, ein Poolrestaurant für mittags und einen marokkanischen Salon. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die Standard sind im klassischen Stil eingerichtet und verfügen über eine Badewanne, Fön, Klimaanlage/ Heizung, TV, Minibar und Safe. Die Standard Medina bieten bei gleicher Ausstattung Blick über die Medina von Fès. Die Suiten verfügen über einen zusätzlichen Wohnbereich und ebenfalls einen Ausblick über Fès.
ab CHF 90.– / pro Person
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