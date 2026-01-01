Das Palais de Fès Suites & Spa liegt bei R'cif im Herzen der Medina und verbindet die prachtvolle Architektur eines Palastes aus dem 14. Jahrhundert mit modernem Komfort. Kunstvolle Stuckarbeiten, handgefertigte Zellige und aufwendige Holzarbeiten prägen das besondere Ambiente. Die berühmte Karaouine Moschee und Universität liegt rund 600 m entfernt. Von den Terrassen geniesst man einen fantastischen Blick über die Medina. Das traditionsreiche Restaurant Dar Tazi serviert authentische marokkanische Küche. Zudem verfügt das Hotel über einen beheizbaren Pool.