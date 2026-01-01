Palais de Fès Suites & Spa
Fès
Beschreibung
Einleitung
Das Palais de Fès Suites & Spa liegt bei R'cif im Herzen der Medina und verbindet die prachtvolle Architektur eines Palastes aus dem 14. Jahrhundert mit modernem Komfort. Kunstvolle Stuckarbeiten, handgefertigte Zellige und aufwendige Holzarbeiten prägen das besondere Ambiente. Die berühmte Karaouine Moschee und Universität liegt rund 600 m entfernt. Von den Terrassen geniesst man einen fantastischen Blick über die Medina. Das traditionsreiche Restaurant Dar Tazi serviert authentische marokkanische Küche. Zudem verfügt das Hotel über einen beheizbaren Pool.
Angebot
Wohltuendes Spa mit verschiedenen Behandlungen.
Zimmer
Die individuell gestalteten Unterkünfte verbinden traditionelle Handwerkskunst mit modernem Komfort und bieten Blick über die Medina. Executive Yara, Twin Suite Aya, fünf Junior Suiten (Mahra, Noura, Amira, Morjana, Karima), vier Executive Suiten (Mayssa, Camelia, Dalia, Layla) und zwei Duplex Suiten (Joumala, Jawhara). Das Sultana Riad (175 m²) bietet drei Schlafzimmer, Patio und Wohnbereich.
Preis auf Anfrage
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