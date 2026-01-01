Der frühere Harem-Palast aus dem 17. Jahrhundert liegt lediglich 600 m von der Karaouine Moschee entfernt. Das Riad wurde von den besten marokkanischen Handwerkern und Architekten mit viel Sorgfalt restauriert. Es bietet ein exzellentes Restaurant mit mediterraner und marokkanischer Küche, einen schönen Innenhof und eine gemütliche Terrasse mit Sicht über die Medina. WiFi kostenfrei.

Die Suiten wurden mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und beeindrucken mit ihren hohen Decken und dem individuellen Dekor. Alle verfügen über ein stilvolles Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Fön, Klimaanlage/Heizung, Safe, eine grosszügige Sitzecke, einen hochwertigen Schreibtisch aus Zedernholz und eine gemütliche Terrasse oder einen Balkon. Die Suiten sind wie folgt aufgeteilt: Laawan = in hellen Farben, sehr modern, Demani = ganz nach dem Motto Afrika, Suhaili = im antiken, marokkanischen Stil, Harmattan = sehr modern, in den Farbtönen Rot, Weiss und Schwarz, Balkon, Zéphyr = im Loft-Stil, Terrasse mit Sicht auf die Medina, Chergui = im dezenten, orientalischen Stil, Balkon mit Sicht auf den Innenhof, Dzhari = die grösste Suite mit zwei Balkone und überzeugt mit Eleganz und antikem Amazigh-Stil.