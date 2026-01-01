Beschreibung

Einleitung Das Luxushotel liegt erhöht über der Medina von Fès und wurde vom Architekt und Designer Christophe Pillet gestaltet. Es bietet ein marokkanisches Gourmet- Restaurant, ein hervorragendes französisches Spezialitäten-Restaurant, ein einzigartiges libanesisches à la carte Restaurant, welches ausgewählten Wein und Tapas auf der Terrasse serviert, eine gemütliche Lounge mit Feuerstelle und eine trendige Bar auf einer weiteren Terrasse. Die Panoramasicht von der Dachterrasse ist fantastisch. Die Medina von Fès, Meders Bou Inania und Maison de la Photographie liegen lediglich 20 Gehminuten entfernt. WiFi kostenfrei.

Angebot Das exklusives Givenchy Spa bietet verschiedene Massagen und Körperbehandlungen an. Traditionelles Hammam und moderner Fitnessraum («Technogym»).

Zimmer Die 17 modernen Deluxe (30 m2) bieten ein Badezimmer mit Glaswänden mit eine Regendusche oder eine Badewanne, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Nespresso-Maschine und Safe. Die 18 Deluxe View bieten bei gleicher Ausstattung Sicht auf Fès oder die schöne Dachterrasse mit Pool. Die 14 The Superior (41 – 47 m2) sind einiges geräumiger und bieten ebenfalls einen Ausblick auf Fès oder die Dachterrasse mit Pool. Die Sahrai Suite (80 m2) verfügt zusätzlich über ein luxuriöses Marmor-Badezimmer mit Regendusche und Badewanne, einen Wohnbereich, einen begehbaren Kleiderschrank und eine private Terrasse mit tollem Ausblick.