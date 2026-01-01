Freundlich und gepflegt präsentiert sich das Hotel mit dem beliebten Palaparestaurant, wo Ihnen sowohl einheimische Spezialitäten und frische Meeresfrüchte als auch internationale Gerichte ser-viert werden. An der Poolbar werden kleine Snacks und erfrischende Cocktails angeboten. Beim Schwimmbad befinden sich auch ein Jacuzzi und ein Kinderbecken. Vom Hotel aus haben Sie direkten Zugang zum einladenden, eher dunklen und feinsandigen Strand, der sich gut eignet für ausgedehnte Spaziergänge und Sonnenuntergangs-Ausritte zu Pferd.

Das kristallklare, warme Wasser lädt zum Baden und Schwimmen ein. Zu den weiteren Einrichtungengehören das Spa Center, wo Sie mit Massagen und diversen Behandlungen verwöhnt werden, ein Aktivitätenpalapa mit Souvenirshop und Internetzugang.