Bahia del Sol Beachfront Boutique Hotel
Playa Potrero
Beschreibung
Einleitung
Direkt an der langen Potrero Bucht, bekannt für sicheres Schwimmen und einzigartige Sonnenuntergänge, liegt dieses stilvolle und harmonische Hotel.
Lage
Eine Fahrstunde von Liberia, 45 Minuten von Tamarindo und 20 Minuten von Potrero entfernt.
Angebot
Freundlich und gepflegt präsentiert sich das Hotel mit dem beliebten Palaparestaurant, wo Ihnen sowohl einheimische Spezialitäten und frische Meeresfrüchte als auch internationale Gerichte ser-viert werden. An der Poolbar werden kleine Snacks und erfrischende Cocktails angeboten. Beim Schwimmbad befinden sich auch ein Jacuzzi und ein Kinderbecken. Vom Hotel aus haben Sie direkten Zugang zum einladenden, eher dunklen und feinsandigen Strand, der sich gut eignet für ausgedehnte Spaziergänge und Sonnenuntergangs-Ausritte zu Pferd.
Das kristallklare, warme Wasser lädt zum Baden und Schwimmen ein. Zu den weiteren Einrichtungengehören das Spa Center, wo Sie mit Massagen und diversen Behandlungen verwöhnt werden, ein Aktivitätenpalapa mit Souvenirshop und Internetzugang.
Zimmer
Die Zimmer und Suiten sind rund um den tropischen Garten angeordnet. Die Standard Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon und gratis WLAN ausgestattet. Die Deluxe Zimmer haben zusätzlich einen privaten Patio-Sitzplatz mit Jacuzzi. Die Suiten sind grosszügig konzipiert und verfügen über einen separaten Wohnraum und eine Kochecke.
ab CHF 122.– / pro Person
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