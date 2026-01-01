Tamarindo Diria Beach Resort
Playa Tamarindo
Beschreibung
Einleitung
Die Lage des Hotels Tamarindo Diria direkt am schönen Strand von Tamarindo ist etwas Besonderes. Freuen Sie sich auf Strand, exzellente Surfbedingungen und spektakuläre Sonnenuntergänge über dem Pazifischen Ozean.
Lage
Direkt am Strand in Guanacaste, in der Nähe einiger Restaurants, Bars und Geschäfte im lebhaften Ort Tamarindo. Von San José aus sind es ca. 5 Fahrstunden, der lokale Flugplatz liegt 15 Minuten entfernt.
Angebot
Das Hotel besteht aus einem Hauptgebäude in dem sich die Rezeption befindet und einem linken und rechten Flügel. Hier ist auch der Swimmingpool für Erwachsene und ein angrenzender Kinder-pool. Die weitläufige Gartenanlage trennt das Hauptgebäude vom Strand. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören mehrere Restaurants mit nationaler und internationaler Küche. Sportbegeisterte Gäste können ein Surfbrett ausleihen oder Unterricht im Surfen nehmen.
Zimmer
Alle Zimmer verfügen über Ventilator, Fernseher, Haartrockner, Kaffeemaschine, Klimaanlage und gratis WLAN. Die Tropicana Pool View Zimmer befinden sich im neuesten Teil des Hotels und liegen im «Adults Only» Bereich. Von der Terrasse haben Sie einen schönen Blick auf den üppigen Garten und den «Adults Only» Pool. Die Family Pool View Zimmer liegen in ruhiger Lage hinter dem Hauptgebäude auf der anderen Strassenseite. Sie haben Sicht auf einen grossen Swimmingpool und bieten zusätzlich eine Veranda. Die Sunset Ocean View Zimmer liegen im linken Flügel des Hauptgebäudes in Strandnähe und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse.
ab CHF 153.– / pro Person
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