Jardin del Eden
Playa Tamarindo
Beschreibung
Einleitung
Die wunderschöne Lage und der üppige Garten werden dem Namen des Hotels gerecht. Ruhesuchende Gäste werden sich hier wohlfühlen. Dieses kleine Bijou liegt etwas erhöht mit wunderschönem Blick über den langen Tamarindo Strand.
Lage
Das Hotel liegt am Hang, nur 150 m vom Zentrum und dem Strand von Playa Tamarindo entfernt. Restaurants, Bars, Unterhaltung und Geschäfte liegen in Gehdistanz. Zum Flughafen Tamarindo fährt man in 15 Minuten und nach San José in 4 bis 5 Stunden.
Angebot
Viel Charme auf kleinem Raum. Das Hotel überzeugt mit dem gemütlichen, tropischen Garten und dem verspielt angelegten Schwimmbad mit Jacuzzi und Liegeterrasse. Hier befindet sich auch die Bar und das Restaurant, welches für seine mediterranen Spezialitäten und frischen Meeresfrüchte bekannt ist. Ein Gehweg führt in können ein Surfbrett ausleihen oder Unterricht im Surfen nehmen.
Zimmer
Die 47 Zimmer sind in unterschiedlichen Stilen dekoriert und erinnern an Tunesien, Indonesien, Japan oder Afrika. Sie bieten Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, Gratis-WLAN und Safe. Die Superior Zimmer liegen im Parterre, die Premium Zimmer sind im 1. Stockwerk und haben eine Terrasse mit Blick auf den tropischen Garten.
ab CHF 189.– / pro Person
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