Capitan Suizo
Playa Tamarindo
Beschreibung
Einleitung
Am Ende des langen, feinsandigen Strandes und doch nahe beim Zentrum von Tamarindo liegt dieses sympathische Hotel unter Schweizer Leitung. Die privilegierte Lage direkt am Strand werden von Ruhesuchenden und Familien gleichermassen geschätzt.
Lage
Das Hotel besticht durch seine ausgezeichnete Strandlage. Vom Dorfzentrum Tamarindo ist es zehn Gehminuten entfernt. Von San José sind es 50 Flugminuten oder fünf Fahrstunden.
Angebot
Der üppige Garten beherbergt viele Tiere und Vogelarten. Inmitten der tropischen Vegetation befindet sich das Schwimmbad. Das Zentrum der Anlage bilden die offene Bar und das Restaurant.
Zimmer
Die Unterkünfte verteilen Sie auf Einzel stehende Bungalows im vorderen Teil des Gartens und das zweistöckige Hauptgebäude. Sie bieten ein grosses Badezimmer, gratis WLAN; Radio, Kühlschrank, Safe, Kaffeekocher und Balkon oder Terrasse. Die Superior Zimmer liegen im Erdgeschoss und haben jeweils eine eigene Terrasse mit Blick auf den üppigen Hotelgarten. Die grosszügig gestalteten Bungalows verteilen sich über die ganze Hotelanlage.
ab CHF 205.– / pro Person
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