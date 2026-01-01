Beschreibung

Einleitung Am Ende des langen, feinsandigen Strandes und doch nahe beim Zentrum von Tamarindo liegt dieses sympathische Hotel unter Schweizer Leitung. Die privilegierte Lage direkt am Strand werden von Ruhesuchenden und Familien gleichermassen geschätzt.

Lage Das Hotel besticht durch seine ausgezeichnete Strandlage. Vom Dorfzentrum Tamarindo ist es zehn Gehminuten entfernt. Von San José sind es 50 Flugminuten oder fünf Fahrstunden.

Angebot Der üppige Garten beherbergt viele Tiere und Vogelarten. Inmitten der tropischen Vegetation befindet sich das Schwimmbad. Das Zentrum der Anlage bilden die offene Bar und das Restaurant.