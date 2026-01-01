Beschreibung

Einleitung Lapa Rios ist Teil des Golfo Dulce Naturschutzgebiets, welches an den berühmten Corcovado Nationalpark grenzt. Hier finden Sie kilometerlange private Regenwaldwanderwege, kühle, klare Bäche mit unberührten Wasserfällen, sowie einsame Sandstrände. Kombiniert mit dem hohen Komfort, bietet Ihnen das Lapa Rios ein abenteuerliches Erlebnis inmitten der Wildnis.

Lage Die luxuriöse Lodge ist auf der Osa Halbinsel gelegen, in einem der letzten küstennahen Regenwälder Zentralamerikas. Das 1'000 ha grosse private Naturschutzgebiet Lapa Rios befindet sich in der Nähe von Puerto Jiménez. Der Transfer mit Flug ab San José und Auto dauert ca. zwei Stunden. Die wilden und zerklüfteten Strandabschnitte der Osa Halbinsel befinden sich in Gehdistanz. In kleinen geschützten Buchten kann man auch baden.

Angebot Das Restaurant und die einzelnen Bungalows liegen fast 100 Meter über dem Meer und sind zu Fuss über Naturpfade verbunden. Von hier haben Sie einen herrlichen Blick auf den pazifischen Ozean und den Regenwald. Das mit Palmblättern bedeckte Restaurantgebäude, mit einer fast 15 Meter hohen Wendeltreppe, wurde aus den natürlichen Rohstoffen der Gegend gebaut. Angeboten wird eine internationale, tropische Küche sowie ein persönlicher Service in freundlicher Atmosphäre.



Sport / Aktivitäten:

Regenwald-Wanderungen und Vogelbeobachtungen.