La Leona Tentcamp
Osa Peninsula
Beschreibung
Einleitung
Dieses Zeltcamp liegt im Corcovado Nationalpark, einem Schutzgebiet der Superlative. Undurchdringlicher immergrüner Regenwald sowie die menschenleere Pazifikküste laden zum Verweilen und Entdecken ein. Diese Gegend wird von der grössten Ara Population in Costa Rica sowie vielen Affen und Ameisenbären bewohnt.
Lage
Das La Leona Tentcamp befindet sich auf der südlichen Halbinsel Osa, am Rande des Corcovado Nationalparks.
Angebot
Restaurant, Hängemattenlounge und Bar befinden sich in festen Holzgebäuden. Gegessen wird gemeinsam an langen Tischen in familiärer Atmosphäre. Hinter dem Camp gibt es private Wanderpfade. Die sanitären Anlagen werden zentral genutzt.
Von da spazieren Sie dem Strand entlang zum Zeltcamp. Das Gepäck wird per Pferdekarren transportiert. Auf Wunsch können Sie auch aufsteigen und zum Camp fahren.
Sie können diese Ausflüge vor Ort direkt buchen und bezahlen.
Restaurant, Hängemattenlounge und Bar befinden sich in festen Holzgebäuden. Gegessen wird gemeinsam an langen Tischen in familiärer Atmosphäre. Hinter dem Camp gibt es private Wanderpfade. Die sanitären Anlagen werden zentral genutzt.
1. Tag: San José - Corcovado
Am ersten Tag werden Sie in San José abgeholt und zum Flughafen gebracht. Anschliessend Flug nach Puerto Jiménez. Weiter gehts über holprige Strassen nach Carate.
Von da spazieren Sie dem Strand entlang zum Zeltcamp. Das Gepäck wird per Pferdekarren transportiert. Auf Wunsch können Sie auch aufsteigen und zum Camp fahren.
2. Tag und 3. Tag: Corcovado
Der zweite und dritte Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Unternehmen Sie eine Wanderung, geniessen Sie den Strand oder das süsse Nichtstun in der Hängematte. Es werden vor Ort auch interessante Ausflüge angeboten, wie geführte Wanderungen in den Corcovado Nationalpark und "Tree-Climbing" auf die Plattform eines Urwaldriesen.
Sie können diese Ausflüge vor Ort direkt buchen und bezahlen.
4. Tag: Corcovado - San José
Heute geht es zurück nach Carate, und per 4x4 Fahrzeug an den Flughafen von Puerto Jiménez. Mit Nature Air fliegen Sie zurück nach San José.
Zimmer
Die geräumigen Zelte stehen auf Holzplattformen, haben eine Terrasse und bieten Meersicht.
20 Zelte auf Holzplattformen
20 Zelte auf Holzplattformen
Preis auf Anfrage
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