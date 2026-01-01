Beschreibung

Einleitung Diese Lodge liegt im Corcovado Nationalpark, einem Schutzgebiet der Superlative. Undurchdringlicher immergrüner Regenwald sowie die menschenleere Pazifikküste laden zum Verweilen und Entdecken ein. Diese Gegend wird von der grössten Ara Population in Costa Rica sowie vielen Affen und Ameisenbären bewohnt.

Lage Das La Leona Tentcamp befindet sich malerisch auf der südlichen Halbinsel Osa, am Rande des beeindruckenden Corcovado Nationalparks.

Angebot Restaurant, Hängemattenlounge und Bar befinden sich in festen Holzgebäuden. Die Küche und das Restaurant liegen nur wenige Gehminuten vom Zeltplatz entfernt. Das Abendessen findet wie in einer grossen Familie zusammen mit allen Gästen statt. Hinter dem Camp gibt es private Wanderpfade.

Zimmer Die 13 geräumigen Zelte stehen auf Holzplattformen im Wald und haben eine Terrasse. Sie verfügen über ein privates Bad und eine Aussendusche.

Aktivitäten Unternehmen Sie Wanderungen, geniessen Sie den Strand oder das süsse Nichtstun in der Hängematte. Es werden vor Ort interessante Ausflüge angeboten, wie geführte Wanderungen in den Cor-covado Nationalpark, Pferdetouren, Nachttouren und Touren auf den Spuren der Goldgräber. Sie können diese Ausflüge vor Ort direkt buchen und bezahlen.

Anreise Ab Puerto Jiménez geht es über holprige Strassen nach Carate. Von da spazieren Sie dem Strand entlang zum Zeltcamp. Das Gepäck wird per Pferdekarren transportiert.