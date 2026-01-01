Beschreibung

Einleitung Die Esquinas Rainforest Lodge ist ein vorbildliches Projekt, welches durch die österreichische Regierung und tausende von Spendern ermöglicht wurde. Es wurden viele Hektaren Regenwald aufgekauft, die nun zur nachhaltigen Nutzung dem Tourismus zur Verfügung stehen. Eine biologische Station gehört zum Projekt, welches auch „Der Regenwald der Österreicher" genannt wird.

Lage Die Lodge liegt versteckt im Dschungel des Piedras Blancas Nationalparkes im Süden von Costa Rica. Das Dorf La Gamba ist 5 km von der Lodge entfernt und der Flughafen Golfito 30 Fahrminuten. Die Anreise erfolgt per Flugzeug oder Mietwagen nach Golfito.

Angebot Das Hauptgebäude mit Palm-blattdach bietet gemütliche Sitzgelegenhei-ten, eine Bibliothek, eine Boutique, eine Bar und ein Restaurant. Die Küche verarbeitet bevorzugt biologisch angebaute Produkte aus dem eigenen Gemüsegarten und fri-sche Fische aus dem Golfo Dulce. Ein Swim-mingpool sorgt für Abkühlung. Entdecken Sie den Garten mit dem Naturlehrpfad. Von einem Unterstand können Sie Vögel beob-achten. Gratis WLAN im Haupthaus.



Sport / Aktivitäten:

Die Lodge bietet ein abwechslungsreiches Tourenprogramm an. Dazu gehören Reit- und Mountainbike-Ausflüge, Bootstouren in ein Mangrovengebiet oder zum Rio Dulce oder ein Besuch des botanischen Gartens.

Zimmer Alle 18 Zimmer verfügen über einen Deckenventilator und eine Veranda mit Aussicht auf den Regenwald. Von Ihrem Balkon aus können Sie Kolibris, Tukane, Papageien und viele andere Vogelarten sichten.