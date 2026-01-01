Beschreibung

Einleitung Die exklusive Lodge bietet viel Privatsphäre und die Möglichkeit, die wilde Umgebung der Halbinsel Osa zu entdecken ohne auf Komfort zu verzichten.

Lage Die Lodge liegt auf einer Klippe mit Blick auf den Fluss und die Drake Bay. Das Aguila de Osa Inn ist nur per Boot von Drake Bay aus erreichbar. Die Anreise erfolgt ab Flughafen Palmar Sur bis zur Bootsanlegestelle im Auto (15 Minuten), anschliessend per Boot zur Lodge. Die Anreise an sich ist schon ein Highlight und Sie können bereits die ersten Tiere im Urwald beobachten.

Angebot Zur gemütlichen Unterkunft gehört ein Restaurant. Es wird viel Wert auf gute und gesunde Küche gelegt. Geniessen Sie frische Meeresfrüchte, Pasta, geschmackvoll zubereitetes Gemüse sowie tropische Früchte. Ein Fernseher und Wireless-Internet stehen den Gästen zur Verfügung. Zur Entspannung werden Massagen (gegen Gebühr) angeboten.



Sport / Aktivitäten:

Die Lodge bietet neben Boots- und Reitausflüge ein interessantes Ausflugsprogramm an. Die Isla de Cano ist eines der bekanntesten Tauchreviere mit einer unwahrscheinlichen Vielfalt an Mee-resbewohnern wie Buckelwale, Delfine, Schildkröte usw. um nur einige der Meeresbewohnern zu nennen.

Zimmer Die Zimmer sind im herrlichen, tropischen Garten verteilt und bieten viel Platz und hohe Decken. Zur Ausstattung gehören Ventilator, geräumige mit italienischen Kacheln dekorierte Badezimmer, sowie eine Minibar. Geniessen Sie den Blick auf die Drake Bay oder den Pazifik.