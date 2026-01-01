Beschreibung

Einleitung Die gemütliche, kleine Lodge unter Schweizer Leitung liegt nahe am Ort Drake Bay und der Mündung des Río Drake in den Pazifik. Hier geniessen Sie einen unbeschwerten Aufenthalt und eine sehr persönliche Betreuung.

Lage Auf der Osa-Halbinsel, in der Nähe eines unberührten Sandstrands gelegen. Nach San José sind es 7 Fahrstunden. Die Anreise erfolgt am einfachsten per Flugzeug von San José nach Drake Bay oder Palmar Sur.

Angebot Zur Lodge gehört ein offenes Restaurant. Die Mahlzeiten werden liebevoll zubereitet und es gibt hausgebackenes Brot. Es werden zudem geführte Touren zum Nationalpark Corcovado oder Schnorchelausflüge angeboten und Kajaks stehen kostenlos zur Verfügung.

Zimmer Alle 11 Zimmer (Bungalows oder Cabins) verfügen über eine eigene Terrasse mit Hängematte und Blick auf den Pazifik. Alle Unterkünfte sind nur wenige Meter vom menschenleeren Strand entfernt und über Holzstege miteinander verbunden. Gratis WLAN.