Pirate Cove
Osa Peninsula
Beschreibung
Einleitung
Die gemütliche, kleine Lodge unter Schweizer Leitung liegt nahe am Ort Drake Bay und der Mündung des Río Drake in den Pazifik. Hier geniessen Sie einen unbeschwerten Aufenthalt und eine sehr persönliche Betreuung.
Lage
Auf der Osa-Halbinsel, in der Nähe eines unberührten Sandstrands gelegen. Nach San José sind es 7 Fahrstunden. Die Anreise erfolgt am einfachsten per Flugzeug von San José nach Drake Bay oder Palmar Sur.
Angebot
Zur Lodge gehört ein offenes Restaurant. Die Mahlzeiten werden liebevoll zubereitet und es gibt hausgebackenes Brot. Es werden zudem geführte Touren zum Nationalpark Corcovado oder Schnorchelausflüge angeboten und Kajaks stehen kostenlos zur Verfügung.
Zimmer
Alle 11 Zimmer (Bungalows oder Cabins) verfügen über eine eigene Terrasse mit Hängematte und Blick auf den Pazifik. Alle Unterkünfte sind nur wenige Meter vom menschenleeren Strand entfernt und über Holzstege miteinander verbunden. Gratis WLAN.
Besonderes
Das Pirate Cove ist Mitglied der PADI International Resort Association und bietet erstklassige Tauchmöglichkeiten nahe der Isla del Caño. Die Insel ist ein aufregendes Tauchgebiet mit einer vielfältigen Unterwasserfauna. Buckelwale, Delfine, Riff-Haie, Schildkröten oder Riesenmantas können gesichtet werden.
Preis auf Anfrage
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