Zion Mountain Ranch
Mount Carmel
Beschreibung
Lage
Umgeben von grosszügigen Ländereien befindet sich die Unterkunft beim Osteingang des Zion Nationalparks, ca. 4.5 km vom Parkeingang entfernt.
Angebot
Die Ranch bietet ein authentisches Western-Erlebnis mit Ausritten, Fahrradtouren/-verleih, Jeep-Touren und geführten Wanderungen (gegen Gebühr). Zu den Einrichtungen zählen Restaurant, Souvenirladen, Trading Post mit eigener Tankstelle.
Zimmer
52 Zimmer in gemütlichen Cabins und Lodges, welche sich über das Gelände verteilen. Zur Ausstattung zählen Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle sowie ein Sitzbereich.
Preis auf Anfrage
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