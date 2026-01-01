Beschreibung

Lage Umgeben von grosszügigen Ländereien befindet sich die Unterkunft beim Osteingang des Zion Nationalparks, ca. 4.5 km vom Parkeingang entfernt.

Angebot Die Ranch bietet ein authentisches Western-Erlebnis mit Ausritten, Fahrradtouren/-verleih, Jeep-Touren und geführten Wanderungen (gegen Gebühr). Zu den Einrichtungen zählen Restaurant, Souvenirladen, Trading Post mit eigener Tankstelle.