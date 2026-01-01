Beschreibung

Lage Das wunderschöne Camp befindet sich direkt am Rande des Zion Nationalparks, eingebettet in traumhafte Landschaft. Bis nach Springdale sind es ungefähr 30 Fahrminuten.

Angebot Die Unterkunft verfügt über ein eigenes Restaurant mit Innen- und Aussenbereich. Diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind ausserdem in Springdale in wenigen Minuten erreichbar. Des Weiteren gibt es ein Yoga Deck, abendliche Lagerfeuer, Brettspiele, Souvenirshop. Gegen Gebühr werden verschiedene geführte Aktivitäten wie Wandern, Fahrrad- oder Mountainbiketouren angeboten.

Zimmer 66 Zelte, welche je nach Kategorie Platz für 1 bis 6 Personen bieten.