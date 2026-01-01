Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Zion Lodge

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Springdale

Die komfortable Unterkunft passt sich vom Stil her wunderbar in die Umgebung ein und begeistert mit der tollen Lage direkt im Park. Aufgrund der abgeschiedenen Lage ist der WLAN-Empfang schwach.

Beschreibung

Lage
Die Lodge befindet sich direkt im Nationalpark. Der Osteingang ist ca. 20 Kilometer und der Westeingang ca. 7 Kilometer entfernt. Es ist die einzige Unterkunft im Nationalpark.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen ein rustikal-gemütlicher Lobbybereich, ein Restaurant, eine Snackbar im Aussenbereich sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
115 stilvoll eingerichtete Zimmer, welche auf die Lodge und Western-Cabins verteilt sind. Die Einheiten sind mit den üblichen Annehmlichkeiten sowie Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher ausgestattet.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen