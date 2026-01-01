Beschreibung

Lage Die Lodge befindet sich direkt im Nationalpark. Der Osteingang ist ca. 20 Kilometer und der Westeingang ca. 7 Kilometer entfernt. Es ist die einzige Unterkunft im Nationalpark.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten zählen ein rustikal-gemütlicher Lobbybereich, ein Restaurant, eine Snackbar im Aussenbereich sowie ein Souvenirshop.