Zion Lodge
Springdale
Beschreibung
Lage
Die Lodge befindet sich direkt im Nationalpark. Der Osteingang ist ca. 20 Kilometer und der Westeingang ca. 7 Kilometer entfernt. Es ist die einzige Unterkunft im Nationalpark.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen ein rustikal-gemütlicher Lobbybereich, ein Restaurant, eine Snackbar im Aussenbereich sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
115 stilvoll eingerichtete Zimmer, welche auf die Lodge und Western-Cabins verteilt sind. Die Einheiten sind mit den üblichen Annehmlichkeiten sowie Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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