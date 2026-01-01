Beschreibung

Lage Nur ca. 4.5 km vom Eingang des Zion Nationalparks entfernt, begrüsst Sie die schöne Lodge an idealer Lage und verwöhnt Sie mit einer hervorragenden Aussicht von jedem Zimmer aus.

Angebot Die weitläufige Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Aussenpool, einen Jacuzzi, einen Souvenirladen mit nativem Kunsthandwerk, einen Waschsalon sowie kostenlosen Shuttleservice zum Parkeingang.