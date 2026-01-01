Majestic View Lodge
Springdale
Beschreibung
Lage
Nur ca. 4.5 km vom Eingang des Zion Nationalparks entfernt, begrüsst Sie die schöne Lodge an idealer Lage und verwöhnt Sie mit einer hervorragenden Aussicht von jedem Zimmer aus.
Angebot
Die weitläufige Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Aussenpool, einen Jacuzzi, einen Souvenirladen mit nativem Kunsthandwerk, einen Waschsalon sowie kostenlosen Shuttleservice zum Parkeingang.
Zimmer
Die 69 Zimmer sind liebevoll mit künstlerischen Elementen dekoriert und verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, sowie Balkon oder Terrasse. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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