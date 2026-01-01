Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Majestic View Lodge

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Springdale

Eine stimmungsvolle und stilvolle Unterkunft, die mit hohem Komfort, toller Aussicht und dem Bezug zu den First Nations ein besonderes Erlebnis bietet.

Beschreibung

Lage
Nur ca. 4.5 km vom Eingang des Zion Nationalparks entfernt, begrüsst Sie die schöne Lodge an idealer Lage und verwöhnt Sie mit einer hervorragenden Aussicht von jedem Zimmer aus.
Angebot
Die weitläufige Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Aussenpool, einen Jacuzzi, einen Souvenirladen mit nativem Kunsthandwerk, einen Waschsalon sowie kostenlosen Shuttleservice zum Parkeingang.
Zimmer
Die 69 Zimmer sind liebevoll mit künstlerischen Elementen dekoriert und verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, sowie Balkon oder Terrasse. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen