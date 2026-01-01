Beschreibung

Lage Die im Westernstil erbaute Lodge befindet sich in Springdale, ca. 3.5 km ausserhalb des Zion Nationalparks. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten liegen gleich um die Ecke.

Angebot Gäste stehen ein Aufenthaltsraum mit Cheminée, ein Restaurant, ein Aussenpool mit Jacuzzi sowie ein Waschsalon zur Verfügung.