Pioneer Lodge
Springdale
Beschreibung
Lage
Die im Westernstil erbaute Lodge befindet sich in Springdale, ca. 3.5 km ausserhalb des Zion Nationalparks. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten liegen gleich um die Ecke.
Angebot
Gäste stehen ein Aufenthaltsraum mit Cheminée, ein Restaurant, ein Aussenpool mit Jacuzzi sowie ein Waschsalon zur Verfügung.
Zimmer
43 freundliche, mit Holzelementen versehene Zimmer, welche über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und gratis WLAN verfügen.
Preis auf Anfrage
Loading map...