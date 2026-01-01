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Far View Lodge

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Mesa Verde Nationalpark

Der Nationalpark ist ein Juwel und die Far View Lodge passt sich wunderbar dem Charakter der Umgebung an. Hier können Sie die Landschaft und die Meisterwerke ungestört auf sich wirken lassen.

Beschreibung

Lage
Der Mesa Verde Nationalpark ist der kulturgeschichtlich bedeutsamste Park der USA. Höhlenwohnungen und andere archäologische Stätten können im Park erkundet werden. Die hübsche Far View Lodge liegt als einzige Unterkunft direkt im Nationalpark.
Angebot
Ein Restaurant mit lokalen Spezialitäten, Lounge, Souvenirshop, Spielezimmer mit Billard und Shuffleboard.
Zimmer
Die Lodge umfasst 150 Zimmer mit künstlerischen Elementen, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Balkon.
Preis auf Anfrage

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