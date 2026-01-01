Far View Lodge
Mesa Verde Nationalpark
Beschreibung
Lage
Der Mesa Verde Nationalpark ist der kulturgeschichtlich bedeutsamste Park der USA. Höhlenwohnungen und andere archäologische Stätten können im Park erkundet werden. Die hübsche Far View Lodge liegt als einzige Unterkunft direkt im Nationalpark.
Angebot
Ein Restaurant mit lokalen Spezialitäten, Lounge, Souvenirshop, Spielezimmer mit Billard und Shuffleboard.
Zimmer
Die Lodge umfasst 150 Zimmer mit künstlerischen Elementen, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Balkon.
Preis auf Anfrage
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