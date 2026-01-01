Best Western Turquoise Inn & Suites
Cortez
Beschreibung
Lage
Im Zentrum von Cortez gelegen, befindet sich das Hotel ca. 16 km vom Eingang zum Mesa Verde Nationalpark entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Nähe.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen ein Hallenbad mit künstlichem Wasserfall, Jacuzzi, Aussenpool, Souvenirshop, Waschautomat und Gartenanlage
Zimmer
Das Hotel bietet 77 Zimmer, welche im Motelstil angeordnet sind. Die Zimmer sind mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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