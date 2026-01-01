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Best Western Turquoise Inn & Suites

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Cortez

Das Mittelklassehotel ist gut gelegen, um den Mesa Verde Nationalpark zu erkunden.

Beschreibung

Lage
Im Zentrum von Cortez gelegen, befindet sich das Hotel ca. 16 km vom Eingang zum Mesa Verde Nationalpark entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Nähe.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen ein Hallenbad mit künstlichem Wasserfall, Jacuzzi, Aussenpool, Souvenirshop, Waschautomat und Gartenanlage
Zimmer
Das Hotel bietet 77 Zimmer, welche im Motelstil angeordnet sind. Die Zimmer sind mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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