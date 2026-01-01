Beschreibung

Lage Im Zentrum von Cortez gelegen, befindet sich das Hotel ca. 16 km vom Eingang zum Mesa Verde Nationalpark entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Nähe.

Angebot Zu den Einrichtungen zählen ein Hallenbad mit künstlichem Wasserfall, Jacuzzi, Aussenpool, Souvenirshop, Waschautomat und Gartenanlage