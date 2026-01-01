Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Grand Canyon Lodge North Rim

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Grand Canyon Nationalpark

Für Entdecker, die den Grand Canyon aus einer anderen Perspektive erleben möchten.

Beschreibung

Lage
Am abgelegenen Nordrand des Grand Canyons gelegen, ca. 20 km vom Nordeingang des Nationalparks entfernt.
Angebot
Gebäude im Western-Stil. Zu den Einrichtungen zählen ein gemütliches Restaurant mit Panoramafenstern, ein Saloon, eine Lounge sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
Die Anlage besteht aus 40 Motelzimmern und 218 Cabins. Die Motelzimmer sind klassisch gehalten. Die Cabins im rustikalen Stil. Beide Unterkünfte mit zweckmässiger Einrichtung.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen