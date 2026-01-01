Grand Canyon Lodge North Rim
Grand Canyon Nationalpark
Beschreibung
Lage
Am abgelegenen Nordrand des Grand Canyons gelegen, ca. 20 km vom Nordeingang des Nationalparks entfernt.
Angebot
Gebäude im Western-Stil. Zu den Einrichtungen zählen ein gemütliches Restaurant mit Panoramafenstern, ein Saloon, eine Lounge sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
Die Anlage besteht aus 40 Motelzimmern und 218 Cabins. Die Motelzimmer sind klassisch gehalten. Die Cabins im rustikalen Stil. Beide Unterkünfte mit zweckmässiger Einrichtung.
Preis auf Anfrage
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