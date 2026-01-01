Beschreibung

Lage Am abgelegenen Nordrand des Grand Canyons gelegen, ca. 20 km vom Nordeingang des Nationalparks entfernt.

Angebot Gebäude im Western-Stil. Zu den Einrichtungen zählen ein gemütliches Restaurant mit Panoramafenstern, ein Saloon, eine Lounge sowie ein Souvenirshop.