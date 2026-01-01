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Squire Resort at the Grand Canyon BW Sig. Coll.

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Grand Canyon Nationalpark

Ansprechendes Resort beim Grand Canyon. Gut für Familien geeignet.

Beschreibung

Lage
Zentral in Tusayan gelegen, ca. 11 km vom Parkeingang entfernt. In der Umgebung befinden sich Restaurants und das IMAX-Kino. Der Flugplatz Tusayan ist ca. 4 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Resort verfügt über 3 Restaurants, Lounge/Bar, Hallenbad, Aussenpool, Fitnessraum, Billard, Bowling und Souvenirshop.
Zimmer
Die 321 Zimmer sind passend zur Umgebung gestaltet und verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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