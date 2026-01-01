Beschreibung

Lage Das schön gestaltete Camp befindet sich im kleinen Städtchen Valle, rund eine Stunde von Flagstaff entfernt. Der Eingang zum Grand Canyon ist in ca. 30 Minuten erreichbar.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant mit Innen- und Aussenbereich, Zen-Garten, Yoga Deck, abendliche Lagerfeuer, Brettspiele sowie ein Souvenirshop zur Verfügung. Gegen Gebühr können verschiedene Ausflüge und Aktivitäten gebucht werden.

Zimmer 90 Zelte, welche ja nach Kategorie Platz für 1 bis 6 Personen bieten.