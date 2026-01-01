Under Canvas Grand Canyon
Grand Canyon Nationalpark
Beschreibung
Lage
Das schön gestaltete Camp befindet sich im kleinen Städtchen Valle, rund eine Stunde von Flagstaff entfernt. Der Eingang zum Grand Canyon ist in ca. 30 Minuten erreichbar.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit Innen- und Aussenbereich, Zen-Garten, Yoga Deck, abendliche Lagerfeuer, Brettspiele sowie ein Souvenirshop zur Verfügung. Gegen Gebühr können verschiedene Ausflüge und Aktivitäten gebucht werden.
Zimmer
90 Zelte, welche ja nach Kategorie Platz für 1 bis 6 Personen bieten.
Kategorien
Safari Tent / Deluxe Tent / Stargazing Tent / Tent Suite
ab CHF 125.– / pro Person
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