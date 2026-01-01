Sorrel River Ranch
Moab
Beschreibung
Lage
In traumhafter Lage, umgeben von eindrücklichen roten Monolithen liegt die Sorrel River Ranch in einer für den Südwesten der USA typischen Landschaft, direkt am Colorado River. Das Abenteuer- Städtchen Moab liegt ca. 28 Kilometer entfernt. Die beiden spektakulären Nationalparks, Arches- und Canyonlands, sind in wenigen Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Eine Kombination aus Abenteuer und Entspannung steht in der wunderschönen Resort-Ranch im Vordergrund. Die Aktivitäten reichen von Reiten über Mountainbiking, Wandern, 4x4-Ausfahrten bis zu Riverrafting. Für Genuss und Entspannung sorgen das Restaurant mit schöner Aussenterrasse, Bar, Aussenpool sowie ein ausgezeichneter Spa-Bereich mit vielerlei Anwendungen und Massagen.
Zimmer
Die 59 Wohneinheiten sind liebevoll mit künstlerischen Holzelementen ausgestattet und versprühen Charme und Charakter. Sie sind ausgestattet mit Mikrowelle, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und gratis WLAN. Auf der Terrasse können Sie gemütlich entspannen und die wunderschöne Landschaft geniessen.
Preis auf Anfrage
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