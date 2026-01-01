Beschreibung

Lage In traumhafter Lage, umgeben von eindrücklichen roten Monolithen liegt die Sorrel River Ranch in einer für den Südwesten der USA typischen Landschaft, direkt am Colorado River. Das Abenteuer- Städtchen Moab liegt ca. 28 Kilometer entfernt. Die beiden spektakulären Nationalparks, Arches- und Canyonlands, sind in wenigen Fahrminuten erreichbar.

Angebot Eine Kombination aus Abenteuer und Entspannung steht in der wunderschönen Resort-Ranch im Vordergrund. Die Aktivitäten reichen von Reiten über Mountainbiking, Wandern, 4x4-Ausfahrten bis zu Riverrafting. Für Genuss und Entspannung sorgen das Restaurant mit schöner Aussenterrasse, Bar, Aussenpool sowie ein ausgezeichneter Spa-Bereich mit vielerlei Anwendungen und Massagen.