Moab Valley Inn
Moab
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt zentral in Moab, ca. 10 Fahrminuten vom Arches Nationalpark und ca. 30 Fahrminuten vom Canyonlands Nationalpark entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Das Hotel ist im Motelstil gehalten. Zu den Einrichtungen zählen Hallenbad, Aussenpool, Jacuzzi, Fitnessraum, Videospiel-Zimmer, Grillplätze und ein Waschsalon.
Zimmer
143 klassisch gestaltete Zimmer bieten Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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