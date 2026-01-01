Hyatt Place Hotel Moab
Moab
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich am Ortsrand von Moab. Der Arches Nationalpark ist 7 Kilometer entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in der Umgebung.
Angebot
Ein schön gestalteter Aussenbereich mit Pool, Jacuzzi, Springbrunnen und Entspannungsbereichen prägen das Hotel. Darüber hinaus verfügt die Unterkünft über ein Restaurant, Bar, Coffeeshop und Fitnessraum.
Zimmer
126 Zimmer im minimalistischen Design verteilen sich über das dreigeschössige Gebäude. Diese sind hell und grosszügig gestaltet und verfügen über Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
Loading map...