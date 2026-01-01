Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich am Ortsrand von Moab. Der Arches Nationalpark ist 7 Kilometer entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in der Umgebung.

Angebot Ein schön gestalteter Aussenbereich mit Pool, Jacuzzi, Springbrunnen und Entspannungsbereichen prägen das Hotel. Darüber hinaus verfügt die Unterkünft über ein Restaurant, Bar, Coffeeshop und Fitnessraum.