Beschreibung

Lage Das Hotel der Curio Collection von Hilton befindet sich in Moab, nur ungefähr 8 km vom Arches Nationalpark entfernt. Der Canyonlands Nationalpark ist in ca. 30 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Angebot Gäste können sich über ein breites Angebot an Einrichtungen wie Restaurant, Bar, Spa, schöner Aussenbereich mit Pool und Jacuzzi, Fitnesscenter und Boutique freuen.