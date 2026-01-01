Hoodoo Hotel
Moab
Beschreibung
Lage
Das Hotel der Curio Collection von Hilton befindet sich in Moab, nur ungefähr 8 km vom Arches Nationalpark entfernt. Der Canyonlands Nationalpark ist in ca. 30 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Gäste können sich über ein breites Angebot an Einrichtungen wie Restaurant, Bar, Spa, schöner Aussenbereich mit Pool und Jacuzzi, Fitnesscenter und Boutique freuen.
Zimmer
Die 117 Zimmer sind hell und modern gestaltet. Sie verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Bademäntel und WLAN.
Preis auf Anfrage
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