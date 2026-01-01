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Red Cliffs Lodge

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Moab

Die besondere Unterkunft besticht durch ihren Western-Charme, das vielfältige Aktivitätenangebot sowie die tolle, abgeschiedene Lage.

Beschreibung

Lage
Die Lodge befindet sich an atemberaubender Lage am Fuss des Red Rock Cliffs. Sie liegt am Colorado River, ca. 25 Kilometer sowohl von Moab als auch vom Arches Nationalpark entfernt.
Angebot
Die einzigartige Lodge entführt Sie in den typischen wilden Westen. Holz und aufwendige Dekorationen bestimmen die Einrichtung. Zu den Annehmlichkeiten zählen Restaurant, Bar, Grillplatz, Aussenpool, Jacuzzi, Fitnessraum, Film und Western Museum sowie diverse Outdoor- und Sportaktivitäten.
Zimmer
110 rustikal und stilvoll eingerichtete Zimmer und Cabins, die den Charakter der Region widerspiegeln. Sie sind mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle, Essecke, Balkon oder Terrasse sowie WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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