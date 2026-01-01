Beschreibung

Lage Die Lodge befindet sich an atemberaubender Lage am Fuss des Red Rock Cliffs. Sie liegt am Colorado River, ca. 25 Kilometer sowohl von Moab als auch vom Arches Nationalpark entfernt.

Angebot Die einzigartige Lodge entführt Sie in den typischen wilden Westen. Holz und aufwendige Dekorationen bestimmen die Einrichtung. Zu den Annehmlichkeiten zählen Restaurant, Bar, Grillplatz, Aussenpool, Jacuzzi, Fitnessraum, Film und Western Museum sowie diverse Outdoor- und Sportaktivitäten.