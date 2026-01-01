Red Cliffs Lodge
Moab
Beschreibung
Lage
Die Lodge befindet sich an atemberaubender Lage am Fuss des Red Rock Cliffs. Sie liegt am Colorado River, ca. 25 Kilometer sowohl von Moab als auch vom Arches Nationalpark entfernt.
Angebot
Die einzigartige Lodge entführt Sie in den typischen wilden Westen. Holz und aufwendige Dekorationen bestimmen die Einrichtung. Zu den Annehmlichkeiten zählen Restaurant, Bar, Grillplatz, Aussenpool, Jacuzzi, Fitnessraum, Film und Western Museum sowie diverse Outdoor- und Sportaktivitäten.
Zimmer
110 rustikal und stilvoll eingerichtete Zimmer und Cabins, die den Charakter der Region widerspiegeln. Sie sind mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle, Essecke, Balkon oder Terrasse sowie WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
Loading map...