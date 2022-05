Oahu Reisen

Der Name der Insel Oahu ist zwar vielen bekannt, aber noch viel geläufiger sind wohl Honolulu und Waikiki. Ersteres ist die Hauptstadt und auch grösste Stadt des ganzen Archipels, letzteres wohl der berühmteste Strand der Welt. Hier tummeln sich Wassersportler aller Art, partywütige Urlauber und solche, die alles auf einmal erleben möchten. Unsere Hotels in Honolulu und Waikiki sind häufig nur ein paar Schritte vom Strand entfernt, und bieten alles was das Herz begehrt. Wenn Sie sich eine Auszeit vom ganzen Trubel gönnen möchten, dann bietet Ihnen das Landesinnere die nötige Ruhe und Gelassenheit. Hier finden sich kleine, verschlafene Dörfchen, exotische Gärten, karge Felsen und tropischer Regenwald. Fragen Sie unsere Spezialisten nach der perfekten Mischung aus High-Life und Entspannung.