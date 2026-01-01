Hotel AKA Boston Common
Boston
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel befindet sich an bevorzugter Lage unweit des Boston Common Parks und des Freedom Trails in der Innenstadt. Die Sehenswürdigkeiten sind von hier aus gut zu Fuss erreichbar.
Angebot
Ein Restaurant, eine Cocktail-Bar, eine Lobby-Lounge sowie ein Fitnessraum gehören zum Angebot.
Zimmer
Die 190 Zimmer bieten eine Mischung aus modern und klassisch. Sie sind mit Holzböden, Minibar, Bademänteln und gratis WLAN eingerichtet.
ab CHF 260.– / pro Person
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