Beschreibung

Lage Stilvoll und elegant eingerichtet, im historischen Stadtteil Beacon Hill im Bostoner Zentrum empfängt Sie dieses luxuriöse Boutique-Hotel in wenigen Gehminuten Entfernung zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit Bar und Lounge, Fitnesscenter und Jacuzzi.