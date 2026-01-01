XV Beacon Hotel
Boston
Beschreibung
Lage
Stilvoll und elegant eingerichtet, im historischen Stadtteil Beacon Hill im Bostoner Zentrum empfängt Sie dieses luxuriöse Boutique-Hotel in wenigen Gehminuten Entfernung zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit Bar und Lounge, Fitnesscenter und Jacuzzi.
Zimmer
Die 63 stilvoll und eleganten Zimmer sind auf 7 Etagen verteilt und mit TV, iHome-Stereoanlagen, kostenlosem WLAN und Gaskaminen ausgestattet.
ab CHF 390.– / pro Person
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