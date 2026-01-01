Hyatt Regency Boston
Boston
Beschreibung
Lage
Nur ungefähr 300 m vom Boston Common Park entfernt und nahe China Town gelegen. Das Hotel ist direkt mit dem Macy's Einkaufszentrum und Bostons Transitsystem verbunden.
Angebot
Restaurant «Avenue One», Hallenbad mit Sonnenterasse, 2 Saunen, Dampfbad und Wellnessbereich, Fitness- und Businesscenter, Souvenirladen.
Zimmer
Die 502 modernen Zimmer bieten TV, iHome-Dockingstation, kostenloses WLAN, Minikühlschrank, Kaffeekocher und Bügeleisen.
ab CHF 280.– / pro Person
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