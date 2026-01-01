Royal Sonesta Boston
Cambridge
Beschreibung
Lage
Im Stadtteil Cambridge, direkt am Charles River, mit Blick auf die Boston Skyline gelegen. Einkaufsmöglichkeiten, Bars, Restaurants und Sehenswürdigkeiten, sowohl von Cambridge als auch von Boston, sind nur wenige Gehminuten entfernt.
Angebot
2 Restaurants, Bar, Pool mit Sonnendeck, Fitnesscenter, Spa.
Zimmer
400 Zimmer und Suiten mit Blick auf den Fluss, Cambridge oder die Boston Skyline. Alle Zimmer sind ausgerüstet mit WLAN, Minibar, TV.
ab CHF 188.– / pro Person
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