The Liberty Hotel
Boston
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im ehemaligen Charles Street Gefängnis, einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1851, unweit des exklusiven Stadtteils Beacon Hill. Die U-Bahnstation Charles sowie der Charles River sind direkt beim Hotel.
Angebot
Den Gästen stehen zwei Restaurants, eine Cocktail-Lounge, eine Bar, eine Aussenterrasse, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih (saisonal) zur Verfügung.
Zimmer
Die 298 eleganten, stilvollen Zimmer sind mit Minibar, Kaffee-/Teekocher und Bademänteln ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
Loading map...