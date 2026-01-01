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The Liberty Hotel

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Boston

Eine einzigartige Unterkunft für alle, die ein besonderes Erlebnis suchen.

Beschreibung

Lage
Das Hotel befindet sich im ehemaligen Charles Street Gefängnis, einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1851, unweit des exklusiven Stadtteils Beacon Hill. Die U-Bahnstation Charles sowie der Charles River sind direkt beim Hotel.
Angebot
Den Gästen stehen zwei Restaurants, eine Cocktail-Lounge, eine Bar, eine Aussenterrasse, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih (saisonal) zur Verfügung.
Zimmer
Die 298 eleganten, stilvollen Zimmer sind mit Minibar, Kaffee-/Teekocher und Bademänteln ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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