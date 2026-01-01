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Badeferien im Mareblue Beach Resort ab Schweiz

Das Hotel eignet sich perfekt als Familienhotel. Den schönen Sandstrand erreicht man, wenn man eine kleine Strasse überquert. Das Dorf Agios Spyridon mit Tavernen und Bars erreichen Sie nach nur wenigen Minuten zu Fuss. Das Hotel hat zwei Pools, wovon einer nur für die Erwachsenen gedacht ist. Besonders attraktiv für Familien; die All Inclusive Verpflegung die das Viersternhotel anbietet.
Badeferien im Mareblue Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- sehr familienfreundlich
- All inclusive Angebot
- grosses Sportangebot
- helle Zimmer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute auf die Insel Korfu. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Mareblue Beach Resort

Die 382 hellen und freundlichen Zimmer sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen werden. Das Viersternehotel überzeugt mit seiner grossen Auswahl an Sportangeboten, der All Inclusive Verpflegung und der Nähe zum Meer. Zum Strand gelangen Sie, wenn Sie einen grünen Garten durchqueren und über eine kleine Strasse spazieren. Das Resort ist in einem wunderschönen Naturreservat eingebettet und ermöglicht Ihnen wunderbare Ferien mit der ganzen Familie.

8. Tag Rückreise

Sie reisen heute zum Flughafen und fliegen von Korfu aus wieder in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
  • Verpflegung: All Inclusive

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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