Badeferien im Mareblue Beach Resort ab Schweiz

Mareblue Beach Resort

Die 382 hellen und freundlichen Zimmer sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen werden. Das Viersternehotel überzeugt mit seiner grossen Auswahl an Sportangeboten, der All Inclusive Verpflegung und der Nähe zum Meer. Zum Strand gelangen Sie, wenn Sie einen grünen Garten durchqueren und über eine kleine Strasse spazieren. Das Resort ist in einem wunderschönen Naturreservat eingebettet und ermöglicht Ihnen wunderbare Ferien mit der ganzen Familie.