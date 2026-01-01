Badeferien im Mareblue Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Mareblue Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- sehr familienfreundlich
- All inclusive Angebot
- grosses Sportangebot
- helle Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute auf die Insel Korfu. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Mareblue Beach Resort
Die 382 hellen und freundlichen Zimmer sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen werden. Das Viersternehotel überzeugt mit seiner grossen Auswahl an Sportangeboten, der All Inclusive Verpflegung und der Nähe zum Meer. Zum Strand gelangen Sie, wenn Sie einen grünen Garten durchqueren und über eine kleine Strasse spazieren. Das Resort ist in einem wunderschönen Naturreservat eingebettet und ermöglicht Ihnen wunderbare Ferien mit der ganzen Familie.
8. Tag Rückreise
Sie reisen heute zum Flughafen und fliegen von Korfu aus wieder in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage