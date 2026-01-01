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Badeferien im Kontokali Bay Resort & Spa ab Schweiz

Die tolle Lage und die ausgezeichnete Strandlage machen das Fünfsternehotel Kontokali Bay Resort & Spa zu einem luxuriösen und beliebten Hotel. Das Hotel hat eine äusserst gepflegte Anlage mit einem grossen Aussenpool, einem Innenpool, einem grossen Spa-Bereich und mehreren Restaurants.
Badeferien im Kontokali Bay Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- privilegierte Lage
- Nähe zum nächsten Dorf
- wunderbare Strandlage
- grosses Sportangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Traumferien beginnen und Sie fliegen von der Schweiz nach Korfu.

2-7. Tag Kontokali Bay Resort & Spa

Die privilegierte Lage und der Hoteleigene Strand machen das Hotel zu einem sehr beliebten Hotel. Das Fünfsternehotel liegt ausserhalb Korfu Stadt und das Fischerdorf Kontokali erreichen Sie nach ca. 1 km. Die Zimmer des Hotels sind hell und freundlich eingerichtet. In den verschiedenen Hotels werden Sie kulinarisch verwöhnt. Auf Wunsch ist das Hotel mit Frühstück oder mit Halbpension buchbar.

8. Tag Rückreise

Sie reisen zum Flughafen auf Korfu und fliegen wieder in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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