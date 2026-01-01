Badeferien im Kontokali Bay Resort & Spa ab Schweiz

Kontokali Bay Resort & Spa

Die privilegierte Lage und der Hoteleigene Strand machen das Hotel zu einem sehr beliebten Hotel. Das Fünfsternehotel liegt ausserhalb Korfu Stadt und das Fischerdorf Kontokali erreichen Sie nach ca. 1 km. Die Zimmer des Hotels sind hell und freundlich eingerichtet. In den verschiedenen Hotels werden Sie kulinarisch verwöhnt. Auf Wunsch ist das Hotel mit Frühstück oder mit Halbpension buchbar.