Badeferien im Kontokali Bay Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Kontokali Bay Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- privilegierte Lage
- Nähe zum nächsten Dorf
- wunderbare Strandlage
- grosses Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Traumferien beginnen und Sie fliegen von der Schweiz nach Korfu.
2-7. Tag Kontokali Bay Resort & Spa
Die privilegierte Lage und der Hoteleigene Strand machen das Hotel zu einem sehr beliebten Hotel. Das Fünfsternehotel liegt ausserhalb Korfu Stadt und das Fischerdorf Kontokali erreichen Sie nach ca. 1 km. Die Zimmer des Hotels sind hell und freundlich eingerichtet. In den verschiedenen Hotels werden Sie kulinarisch verwöhnt. Auf Wunsch ist das Hotel mit Frühstück oder mit Halbpension buchbar.
8. Tag Rückreise
Sie reisen zum Flughafen auf Korfu und fliegen wieder in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage