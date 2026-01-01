Badeferien im Grecotel Eva Palace ab Schweiz
Badeferien im Grecotel Eva Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- private Badebucht
- grosszügiges Spa- und Wellnesscenter
- Auswahl an hervorragenden Restaurants
- sehr gepflegte Anlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz auf die wunderschöne Insel Korfu. Vom Flughafen reisen Sie dann zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag
Das Luxushotel mit privater Badebucht und Sandstrand wird Sie auf ganzer Länge überzeugen. Die Hotelanlage ist idyllisch in einer grünen Gartenanlage eingebettet. Im Hotel gibt es ein Sushi und Steak Restaurant, ein À-la-carte-Restaurant, ein Buffetrestaurant und ein Gourmetrestaurant. Unter den 225 Zimmern gibt es Zimmer im Hauptgebäude und es gibt verschieden Bungalows. Das Sport- und Wellness Angebot ist vielfältig und lässt keine Wünsche offen.
8. Tag Rückreise
Sie reisen vom Hotel zum Flughafen und fliegen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Bungalow Gartenblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage