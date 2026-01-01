Badeferien im Grecotel Eva Palace ab Schweiz

Das Luxushotel mit privater Badebucht und Sandstrand wird Sie auf ganzer Länge überzeugen. Die Hotelanlage ist idyllisch in einer grünen Gartenanlage eingebettet. Im Hotel gibt es ein Sushi und Steak Restaurant, ein À-la-carte-Restaurant, ein Buffetrestaurant und ein Gourmetrestaurant. Unter den 225 Zimmern gibt es Zimmer im Hauptgebäude und es gibt verschieden Bungalows. Das Sport- und Wellness Angebot ist vielfältig und lässt keine Wünsche offen.