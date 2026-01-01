Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Grecotel Eva Palace ab Schweiz

Das Luxushotel Grecotel Eva Palace ist umgeben von einer exotischen und grünen Gartenanlage und liegt direkt am Meer. Der Strand ist direkt beim Hotel und gehört zu einer privaten Badebucht. Die grosszügigen Zimmer des Fünfsterne-Hotels überzeugen und auch das Sport- und Wellnessangebot lässt keine Wünsche übrig.
Badeferien im Grecotel Eva Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- private Badebucht
- grosszügiges Spa- und Wellnesscenter
- Auswahl an hervorragenden Restaurants
- sehr gepflegte Anlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz auf die wunderschöne Insel Korfu. Vom Flughafen reisen Sie dann zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag

Das Luxushotel mit privater Badebucht und Sandstrand wird Sie auf ganzer Länge überzeugen. Die Hotelanlage ist idyllisch in einer grünen Gartenanlage eingebettet. Im Hotel gibt es ein Sushi und Steak Restaurant, ein À-la-carte-Restaurant, ein Buffetrestaurant und ein Gourmetrestaurant. Unter den 225 Zimmern gibt es Zimmer im Hauptgebäude und es gibt verschieden Bungalows. Das Sport- und Wellness Angebot ist vielfältig und lässt keine Wünsche offen.

8. Tag Rückreise

Sie reisen vom Hotel zum Flughafen und fliegen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Bungalow Gartenblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen