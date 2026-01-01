Badeferien im Capo Di Corfu ab Schweiz
Badeferien im Capo Di Corfu ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- familienfreundlich
- grosses Sportangebot
- verschiedene Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute die Trauminsel Korfu an und Ihre Ferien können beginnen.
2-7. Tag Capo Di Corfu
Im Capo Di Corfu fühlen sich Paare und Familien sehr wohl. Die Anlage ist weitläufig und besteht aus vielen Bungalows, einem Haupthaus und zwei Pools. Sie haben die Wahl in drei verschiedenen Restaurants zu essen und tagsüber gibt es Verpflegung in der Snackbar. Aktive Gäste kommen in dieser grünen Anlage auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn es gibt einen Tennisplatz, eine Boccia Bahn, es kann Beachvolleyball gespielt werden und es gibt einen Fitnessraum. Das perfekte Hotel für aktive Badeferien.
8. Tag Rückreise
Sie fahren zum Flughafen und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage