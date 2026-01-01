Badeferien im Capo Di Corfu ab Schweiz

Capo Di Corfu

Im Capo Di Corfu fühlen sich Paare und Familien sehr wohl. Die Anlage ist weitläufig und besteht aus vielen Bungalows, einem Haupthaus und zwei Pools. Sie haben die Wahl in drei verschiedenen Restaurants zu essen und tagsüber gibt es Verpflegung in der Snackbar. Aktive Gäste kommen in dieser grünen Anlage auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn es gibt einen Tennisplatz, eine Boccia Bahn, es kann Beachvolleyball gespielt werden und es gibt einen Fitnessraum. Das perfekte Hotel für aktive Badeferien.