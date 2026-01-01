NH Bentota Ceysands Hotel
Bentota
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie den schönen Strand oder den grossen Swimmingpool zum Sonnenbaden. Sehr beliebt sind die Wellness-Angebote des SPA Cenvaree. Wassersportaktivitäten umfassen Schnorcheln, Windsurfen, Kanufahren, Segeln, Wellenreiten und Jet-Skiing. Weitere Aktivitäten wie Fluss- oder Hochseefischen, Fluss-Safaris, Volleyball, Badminton, Billard, Tischtennis und ein Fitnesscenter stehen ebenso zur Verfügung. Kinder von 3-11 Jahren können sich im Kids Club «Camp Safari» und Teenager in der «E-Zone» vergnügen.
Lage
Auf der einen Seite fliesst der Bentota River und auf der anderen Seite schlagen die Wellen des Indischen Ozeans an den Strand. Genau dazwischen liegt das Resort an traumhafter Lage auf einer Halbinsel, die man nach einer kurzen Bootsfahrt erreicht. Ein Spaziergang dem Strand entlang bringt Sie ins Zentrum von Bentota mit einigen Restaurants und Geschäften. Die Transferzeit vom Flughafen beträgt rund 2 ½ Stunden.
Angebot
Die insgesamt 5 Restaurants und Bars offerieren eine grosse Auswahl an einheimischen, asiatischen und internationalen Gerichten. Das Café Bem ist unterteilt in einen Aussen- und Innenbereich und bietet nebst täglich wechselnden Buffets auch Köstlichkeiten aus dem «Chef’s Choice Menu». Im «360 Seafood» werden in ungezwungener Atmosphäre an wunderschöner Lage Seafood-Spezialitäten serviert. Im Ceylon Club können Sie verschiedene lokale Teesorten kosten, man sagt, der Ceylon Tea sei der beste Tee der Welt. Das «Inn Between» und die Pool Bar sind die idealen Orte um durstlöschende Drinks und Cocktails oder Snacks für Zwischendurch zu geniessen.
Zimmer
Die total 165 Zimmer sind auf verschiedene mehrstöckige Hotelflügel verteilt und modern eingerichtet. Warme Farben und hochwertige Materialien ergeben ein stilvolles Gesamtbild. Alle Zimmer verfügen über einen schönen Holzboden, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und ein separates Badezimmer mit Dusche.
Superior (79): Auf einer Wohnfläche von 37-43 m² bieten diese Zimmer viel Freiraum. Vom Balkon oder der Terrasse aus blicken Sie auf den Fluss von Bentota.
Superior Ocean View (27): Mit 39-41 m² sind diese Zimmer etwa gleich gross, bieten jedoch eine schöne Aussicht auf das Meer.
Deluxe Ocean View (22): Mit insgesamt 42-44 m² Wohnfläche sind diese Zimmer etwas grösser als die Superior Ocean View und haben einen leicht grösseren Balkon, der ebenfalls zum Meer gerichtet.
Deluxe Pool View (22): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Superior Ocean View, jedoch mit einer Terrasse und nur wenige Schritte vom Pool entfernt.
Superior (79): Auf einer Wohnfläche von 37-43 m² bieten diese Zimmer viel Freiraum. Vom Balkon oder der Terrasse aus blicken Sie auf den Fluss von Bentota.
Superior Ocean View (27): Mit 39-41 m² sind diese Zimmer etwa gleich gross, bieten jedoch eine schöne Aussicht auf das Meer.
Deluxe Ocean View (22): Mit insgesamt 42-44 m² Wohnfläche sind diese Zimmer etwas grösser als die Superior Ocean View und haben einen leicht grösseren Balkon, der ebenfalls zum Meer gerichtet.
Deluxe Pool View (22): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Superior Ocean View, jedoch mit einer Terrasse und nur wenige Schritte vom Pool entfernt.
ab CHF 104.– / pro Person
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