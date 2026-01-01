Beschreibung

Einleitung Geniessen Sie den schönen Strand oder den grossen Swimmingpool zum Sonnen­baden. Sehr beliebt sind die Wellness-Angebote des SPA Cenvaree. Wassersportaktivitäten umfassen Schnorcheln, Wind­surfen, Kanufahren, Segeln, Wellen­reiten und Jet-Skiing. Weitere Aktivitäten wie Fluss- oder Hochseefischen, Fluss-Safaris, Volleyball, Badminton, Billard, Tischtennis und ein Fit­ness­center stehen ebenso zur Verfügung. Kinder von 3-11 Jahren können sich im Kids Club «Camp Safari» und Teenager in der «E-Zone» vergnügen.

Lage Auf der einen Seite fliesst der Bentota River und auf der anderen Seite schlagen die Wellen des Indischen Ozeans an den Strand. Genau dazwischen liegt das Resort an traum­hafter Lage auf einer Halbinsel, die man nach einer kurzen Boots­fahrt erreicht. Ein Spaziergang dem Strand entlang bringt Sie ins Zentrum von Bentota mit einigen Restaurants und Geschäften. Die Transferzeit vom Flug­hafen beträgt rund 2 ½ Stunden.

Angebot Die insgesamt 5 Restaurants und Bars offerieren eine grosse Auswahl an einheimischen, asiatischen und internationalen Gerichten. Das Café Bem ist unterteilt in einen Aussen- und Innenbereich und bietet nebst täglich wechselnden Buffets auch Köstlichkeiten aus dem «Chef’s Choice Menu». Im «360 Seafood» werden in ungezwungener Atmosphäre an wunderschöner Lage Seafood-Spe­zial­itäten serviert. Im Ceylon Club können Sie verschiedene lokale Teesorten kosten, man sagt, der Ceylon Tea sei der beste Tee der Welt. Das «Inn Between» und die Pool Bar sind die idealen Orte um durstlöschende Drinks und Cock­tails oder Snacks für Zwischendurch zu geniessen.