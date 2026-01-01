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NH Bentota Ceysands Hotel

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Bentota

Das NH Bentota Ceysands Hotel wird verschiedenen Ansprüchen gerecht und lässt zugleich eine lockere Ferienstimmung aufkommen. Das vielfältige Unterhaltungsangebot lässt bei aktiven Gästen und Familien bestimmt keine Langeweile aufkommen.

Beschreibung

Einleitung
Geniessen Sie den schönen Strand oder den grossen Swimmingpool zum Sonnen­baden. Sehr beliebt sind die Wellness-Angebote des SPA Cenvaree. Wassersportaktivitäten umfassen Schnorcheln, Wind­surfen, Kanufahren, Segeln, Wellen­reiten und Jet-Skiing. Weitere Aktivitäten wie Fluss- oder Hochseefischen, Fluss-Safaris, Volleyball, Badminton, Billard, Tischtennis und ein Fit­ness­center stehen ebenso zur Verfügung. Kinder von 3-11 Jahren können sich im Kids Club «Camp Safari» und Teenager in der «E-Zone» vergnügen.
Lage
Auf der einen Seite fliesst der Bentota River und auf der anderen Seite schlagen die Wellen des Indischen Ozeans an den Strand. Genau dazwischen liegt das Resort an traum­hafter Lage auf einer Halbinsel, die man nach einer kurzen Boots­fahrt erreicht. Ein Spaziergang dem Strand entlang bringt Sie ins Zentrum von Bentota mit einigen Restaurants und Geschäften. Die Transferzeit vom Flug­hafen beträgt rund 2 ½ Stunden.
Angebot
Die insgesamt 5 Restaurants und Bars offerieren eine grosse Auswahl an einheimischen, asiatischen und internationalen Gerichten. Das Café Bem ist unterteilt in einen Aussen- und Innenbereich und bietet nebst täglich wechselnden Buffets auch Köstlichkeiten aus dem «Chef’s Choice Menu». Im «360 Seafood» werden in ungezwungener Atmosphäre an wunderschöner Lage Seafood-Spe­zial­itäten serviert. Im Ceylon Club können Sie verschiedene lokale Teesorten kosten, man sagt, der Ceylon Tea sei der beste Tee der Welt. Das «Inn Between» und die Pool Bar sind die idealen Orte um durstlöschende Drinks und Cock­tails oder Snacks für Zwischendurch zu geniessen.
Zimmer
Die total 165 Zimmer sind auf verschiedene mehrstöckige Hotelflügel verteilt und modern ein­gerichtet. Warme Farben und hochwertige Materialien er­geben ein stilvolles Gesamtbild. Alle Zimmer verfügen über einen schönen Holzboden, Klima­anlage, Decken­venti­lator, Telefon, gratis Internetzugang, Ferns­eher, Minibar, Kaf­fee-/­Tee­kocher, Safe, Föhn und ein separates Bade­zimmer mit Dusche.
Superior (79): Auf einer Wohnfläche von 37-43 m² bieten diese Zimmer viel Freiraum. Vom Balkon oder der Terrasse aus blicken Sie auf den Fluss von Bentota.
Superior Ocean View (27): Mit 39-41 m² sind diese Zimmer etwa gleich gross, bieten jedoch eine schöne Aussicht auf das Meer.
Deluxe Ocean View (22): Mit insgesamt 42-44 m² Wohn­fläche sind diese Zimmer etwas grösser als die Superior Ocean View und haben einen leicht grösseren Balkon, der ebenfalls zum Meer gerichtet.
Deluxe Pool View (22): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie die Superior Ocean View, jedoch mit einer Terrasse und nur wenige Schritte vom Pool entfernt.
ab CHF 104.– / pro Person

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