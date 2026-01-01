Ein wunderschön inmitten eines Waldes gelegenes Boutique Hotel. Die fünf «Forest Pavilions» bieten ein na­­tur­­verbundenes Outdoor-Erlebnis. Die traditionellen, offenen Pavillons sind erhöht auf einem privaten Deck errichtet und bieten einen fantastischen Blick über den Wald. Nachts sorgen gezogene Vorhänge und Jalousien für Privat­sphäre und Wärme. Die drei «Luxury Villa Suites» liegen in der Hauptvilla und haben einen eigenen Innenhof mit Wohn­­­­raum, einen Garten und ein halboffenes Bade­zim­mer so­­wie einen kleinen Plunge Pool.

Schwim­men Sie im Infinity-Pool, wandern Sie hinunter zum Fluss und picknicken Sie am Was­serfall. Das Rest­aurant verwöhnt mit feinster lokaler und westlicher Küche. Dieses Bijou ist ideal für Naturlieb­haber.