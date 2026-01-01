Living Heritage Koslanda
Ella/Haputale/Koslanda
Beschreibung
Einleitung
Ein wunderschön inmitten eines Waldes gelegenes Boutique Hotel. Die fünf «Forest Pavilions» bieten ein naturverbundenes Outdoor-Erlebnis. Die traditionellen, offenen Pavillons sind erhöht auf einem privaten Deck errichtet und bieten einen fantastischen Blick über den Wald. Nachts sorgen gezogene Vorhänge und Jalousien für Privatsphäre und Wärme. Die drei «Luxury Villa Suites» liegen in der Hauptvilla und haben einen eigenen Innenhof mit Wohnraum, einen Garten und ein halboffenes Badezimmer sowie einen kleinen Plunge Pool.
Schwimmen Sie im Infinity-Pool, wandern Sie hinunter zum Fluss und picknicken Sie am Wasserfall. Das Restaurant verwöhnt mit feinster lokaler und westlicher Küche. Dieses Bijou ist ideal für Naturliebhaber.
ab CHF 116.– / pro Person
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